Textiler Einzelhandel kämpft in Corona-Krise ums Überleben

Main-Tauber-Kreis.Der Corona-Lockdown fordert seinen Tribut: zahlreiche Branchen kämpfen mittlerweile ums Überleben. Es gibt aber eben auch Teilbereiche, die schlicht ein wenig vergessen wurden oder die man eben so gar nicht auf dem Schirm hatte: Dazu gehören auch weite Teile des Einzelhandels – im Textilbereich beispielsweise bleiben die Händler in aller Regel auf ihrer Ware sitzen.

Der Modehandel beispielsweise gehört zu den Branchen, die vom wiederholten Corona-Lockdown am stärksten betroffen sind: „Mode ändert sich nun mal jedes Jahr. Da wir momentan unsere Waren nicht verkaufen können, werden sie am Ende der Saison weitgehend wertlos sein“, berichtet beispielsweise Hans-Joachim Kuhn, Vorsitzender der Citygemeinschaft Bad Mergentheim und Geschäftsführer des gleichnamigen Modehauses in der Innenstadt.

Das Problem in dieser Branche ist unter anderem, dass die Ware rund ein halbes Jahr im Voraus bestellt werden muss. Man hatte also gar keine echte Chance, die Winter- und Frühjahrsmode zu verkaufen. Rund 100 000 neue Teile der aktuellen Kollektion liegen derzeit verkaufsbereit im Modehaus Kuhn – ein Warenwert von mehreren Millionen Euro, der mit jedem Tag wertloser wird.

Erstmals in der Firmengeschichte mussten deshalb zusätzliche Lagerräume angemietet werden, weil man die übrig gebliebene Ware einer ganzen Saison ja trotzdem irgendwo unterbringen muss.

Viele, oft vor allem kleinere und inhabergeführte Unternehmen in der Region haben natürlich das gleiche Problem.

Die Regierung hat deshalb das Konzept „Click & Collect“ erlaubt – also das Bestellen im Internet, die Ware wird dann persönlich abgeholt – aber davon können nicht alle Unternehmen profitieren: „Online können nur die großen, bundesweit tätigen Unternehmen Geld verdienen“, so Kuhn. ol

