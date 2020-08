Texte und Bilder ans Archiv übergeben

Bad Mergentheim/Wachbach.Die Beschreibung einer Landschaft, eines Ortes, eines Weges oder auch eines Denkmals kann man nur richtig verstehen, wenn man auch deren Geschichte kennt. Um diese nicht zu vergessen, ist es wichtig, sie zu dokumentieren und zu archivieren. So auch in Wachbach, einem Ort mit fast 1000-jähriger, wechselvoller Geschichte.

Vor kurzem übergab Wolfgang Löhr die von ihm erstellten und zusammengetragenen umfangreichen Text- und Bild-Dokumentationen des „Totenwegles“ von Wachbach nach Stuppach und der Geschichte des aktuellen Wachbacher Friedhofs an Christine Schmidt vom Stadtarchiv Bad Mergentheim.

Die Unterlagen zeigen und beschreiben unter anderem folgende Inhalte: Bis zum königlichen Dekret vom 6. Oktober 1813 mussten die katholischen Verstorbenen Wachbachs unter schwierigsten Bedingungen über das „Totenwegle“ von Wachbach nach Stuppach transportiert und dort beerdigt werden. Seit der Neuanlegung des Friedhofs im selben Jahr durften die Verstorbenen beider Konfessionen in Wachbach beigesetzt werden.

Diesem 200-jährigen Bestehen des Friedhofs wurde am 25. Oktober 2015 im Rahmen einer Feier gedacht. Unter Mitwirkung der beiden Ortsgeistlichen, Pfarrer Matthias Widmayer von der evangelischen Kirchengemeinde und Pfarrer Bogdan Stolarczyk von der katholischen Kirchengemeinde, und großer Teilnahme der Bevölkerung brachte Ortsvorsteher Hermann Dehner eine Gedenktafel über dem ersten Grabstein aus dem Jahr 1813 an. Dieser steht – vor der Witterung geschützt – an der alten Leichenhalle.

Nachforschungen

Im Zuge der Nachforschungen zum „Totenwegle“ und Friedhof entwickelte sich der Gedanke diesen historischen Weg, der mittlerweile von Hecken und Gestrüpp völlig überwuchert war, wieder freizulegen und begehbar zu machen. Dabei engagierten sich die Jungsenioren Wachbachs mit großem Einsatz. Inzwischen ist der Weg mit Informationstafeln und Wegweisern versehen. Auf dem privaten Waldgrundstück, durch das das „Totenwegle“ führt, laden zwei Ruhebänke Spaziergänger und Wanderer zum Pausieren und Gedenken ein. wlw

