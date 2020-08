Tempo wird gemessen

Bad Mergentheim.Die in der Holzapfelgasse vorgegebene Schrittgeschwindigkeit wird in den kommenden Wochen umfassend kontrolliert. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Mit der öffentlichen Ankündigung dieser Messungen sowie einer gut sichtbaren Platzierung der Anlage, will das Ordnungsamt unterstreichen, dass es dabei nicht um Bußgelder geht, sondern um die Beachtung der Verkehrsberuhigung („Spielstraße“).

Diese sei ein wichtiger Baustein im derzeitigen Testlauf des neuen Verkehrskonzeptes und der Entschleunigung des Autoverkehrs im historischen Stadtkern.

Die Geschwindigkeitsvorgabe in der Holzapfelgasse bestand schon und ist keine Neuerung für die Autofahrer. stv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.08.2020