Bad Mergentheim.Gerd Bayer stellt sein Buch „Tausche Kamera gegen Kuh“ am Dienstag, 15. Oktober, ab 19.30 Uhr bei Moritz und Lux vor. Bayer reiste als Modefotograf rund um die Welt. Bis er sich entschied, den super bezahlten Traumberuf hinzuschmeißen und lieber jeden Tag um 6 Uhr aufzustehen, um Kühe zu melken. Er zog von New York in sein 130-Seelen-Heimatdorf Rüsselhausen zurück, um aus dem konventionellen Milchbetrieb seiner Eltern einen Biobauernhof zu machen. Eine Vision, die viel Überzeugungskraft forderte, anderen und sich selbst gegenüber, für die er sich in alte Strukturen einfinden musste. Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung Moritz und Lux im Vorverkauf und an der Abendkasse. Bild: Veranstalter

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.10.2019