Bad Mergentheim.Zum letzten Mal wird die Wander-Fotoausstellung „Taubertal kulinarisch erleben“ nun in Bad Mergentheim gezeigt. Sie ist ein Beitrag zum gleichnamigen Schwerpunktthema des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ für die Jahre 2018/19.

Was von Dienstag, 24. September, bis Dienstag, 15. Oktober, im Neuen Rathaus (erste Etage) in Bad Mergentheim zu sehen ist, macht Lust, das „Liebliche Taubertal“ unter kulinarischen Gesichtspunkten zu bereisen. Die Bilder des Fotografen Peter Frischmuth zeigen den Weg von regionalen Rohprodukten bis zu fertigen Getränken und Speisen. Sie waren in den vergangenen Monaten in Weikersheim, Külsheim, Lauda, Tauberbischofsheim und Freudenberg zu sehen.

Die Ferienlandschaft zwischen Rothenburg ob der Tauber und Freudenberg am Main hat neben Kultur, Radeln und Wandern auch kulinarisch Hervorragendes zu bieten.

Dazu gehören die Taubertäler Weine, von den weißen Sorten Müller-Thurgau und Silvaner bis zum roten Schwarzriesling und dem Tauberschwarz, der dem Taubertal ein Alleinstellungsmerkmal verschafft. In den fränkischen Anbaugebieten des Taubertales dürfen Weine zudem in die weltbekannten Bocksbeutelflaschen abgefüllt werden. Für den Genuss der guten Tropfen bieten die jetzt wieder geöffneten Besenwirtschaften ein ganz besonderes Ambiente.

Wer Gerstensaft dem Wein vorzieht, wird es zu schätzen wissen, dass das „Liebliche Taubertal“ auch auf eine lange Brautradition zurückblickt und ein breites Angebot an Bieren zur Verfügung steht. An vielen Orten des Tales wird zudem Obst zu aromatischen Edelbränden verarbeitet, die die heimischen Früchte intensiv schmecken lassen.

Die Ausstellung im ersten Obergeschoss des Neuen Rathauses Bad Mergentheim kann ab Dienstag, 24. September, bis Dienstag, 15. Oktober, während der regulären Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr, Montag 14 bis 16 Uhr und Mittwoch 14 bis 18 Uhr) besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Ausführliche Infos können kostenfrei beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, Tauberbischofsheim, Telefon 09341 / 82-5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, www.liebliches-taubertal.de, bezogen werden. tlt

