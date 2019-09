„Tauberhüpfer“ wieder aktiv

Bad Mergentheim.Die „Tauberhüpfer“ treffen sich am am Sonntag, 29. September, von 11 bis 17 Uhr am Umweltzentrum zum neunten Projekttag 2019. An diesem Tag findet auch der beliebte und attraktive „Naturerlebnistag“ statt. Rund ums Umweltzentrum im Kur- und Schloßpark werden wieder an etwa 20 Stationen Aktionen zum Staunen,Mitmachen und Genießen angeboten. Die „Tauberhüpfer“ betreuen dabei die Kelterstation, wo Äpfel, Birnen und Trauben zu leckerem Saft gepresst werden. Dieser wird auch an die Besucher vermarktet. Alle „Tauberhüpfer“ und sonstigen interessierten kleinen Besucher dürfen sich als „Keltermeister“ versuchen. Dankbar wäre das Leitungsteam über Kuchenspenden, Obstspende bzw. zeitweiliges Mithelfen beim Auf- und Abbau bzw. bei der Standbetreuung. Anmeldung für Kuchenspender und Mithelfer: Carola Dreier, Telefon 07931/949613, Monika Gulde, Telefon 07931/3661. Bild: Holger Schmitt

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.09.2019