Tauberfränkische Stallweihnacht

Markelsheim.Auf dem Markelsheimer Jakobshof findet am Sonntag, 15. Dezember, um 15 und um 18 Uhr wieder die Taubenfränkische Stallweihnacht statt.

Mit dabei: „Jakobs Stubenmusik“, sie singen weihnachtliche Lieder und spielen ruhige, heimelige Stücke in der Besetzung Hackbrett, Gitarre, Klarinette, Akkordeon und Kontrabass und die „Zwiefach Boarischen“ mit Blechbläserbesetzung, einem Klarinettenduo sowie einem Saitentrio. Zwischendurch werden Texte vorgetragen, teilweise lustig, teilweise zum Nachdenken.

Das Programm dauert etwa eineinhalb Stunden. Die Gäste sitzen auf Stroh, in der Scheune wird der Stall von Bethlehem nachgebaut. Der Hof wird mit Hackschnitzel eingestreut, es gibt Feuerstellen zum Wärmen. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. Diese werden für eine neue Josefsfigur am Felsenweg in den Markelsheimer Weinbergen verwendet. Bestreben der Tauberfränkischen Wirtshausmusi ist es, nicht nur überlieferte echte Volksmusik zu spielen, sondern sich auch für soziale Zwecke und und örtliche Anliegen zu engagieren.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019