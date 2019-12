Tatort am Schloss

Bad Mergentheim.Direkt vor dem Polizeirevier Bad Mergentheim wurde am Montag das Fahrzeug einer 44-Jährigen beschädigt. Die Frau hatte ihren Nissan in der Zeit zwischen 7.45 und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße „Schloss“ geparkt. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang Unbekannter den Wagen. Doch anstatt den Vorfall zu melden und seine Personalien zu hinterlegen, ließ der unbekannte Fahrer jedoch nur einen Kratzer, grün/blaue Lackspuren und einen Schaden von circa 2000 Euro zurück. Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem Unfallfahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07931 / 54990 mit dem Revier in Bad Mergentheim in Verbindung zu setzen. pol

