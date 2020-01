Tatkräftige Mitstreiter sind gern gesehen

Bad Mergentheim/Bieberehren.Die Naturschutzgruppe Taubergrund feiert am 16. und 17. Mai ihr 40-Jahr-Jubiläum. Es wird mit naturkundlichen Exkursionen, Ausstellungen, Fest- und Fachvorträgen und einem ökumenischen Gottesdienst.

Bei der Klausurtagung in Bieberehren moderierten Josef Gulde und Dieter Häußler die umfangreiche Tagesordnung. Sie berichteten, dass die Mitgliederzeitschrift „Tauberpegel“ wieder unter Redaktionsleiter Reinhard Kluge erscheint. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, 27. März in Edelfingen wird die Broschüre mit vielen Beiträgen erscheinen.

Die Seniorengruppe „Graue Füchse“ hat unter Leitung von Helga Meinikheim und Helmut Koch wieder ein attraktives Jahresprogramm ausgearbeitet. Sie werden unter anderem die Käserei in Sindolsheim, den Bauernhof Leuser in Assamstadt und das Tauberfränkische Landschaftsmuseum besuchen. Die Tauberhüpfer haben dieses Jahr unter Leitung von Carola Dreier und Monika Gulde schon kreativ mit Ton gestaltet, werden bei der Stadtputzaktion mitmachen und auf einem Milchviehbetrieb selbst Butter herstellen. Jeden Samstag können Kurgäste mit der Naturschutzgruppe rund um Mergentheim „Durch die Jahreszeiten“ wandern. Dieses Angebot wird bestens angenommen. Bernd Funcke, fleißiger und kompetenter Planer und Organisator, gibt diese Aufgabe an Anna Hansen-Peter ab, bleibt aber als Wanderführer dabei. Nicht nur Wanderungen, sondern auch vier naturkundliche Vorträge bieten die Mitarbeiter der Naturschutzgruppe den Kurgästen an. Muskelkraft und Schweißtropfen verlangen die Arbeitseinsätze zusammen mit kirchlichen Organisationen und vor allem bei der Landschaftspflege in Laudenbach, Archshofen, Markelsheim, Neunkirchen, Mergentheim und Edelfingen.

Wegen des fortgeschrittenen Alters vieler Akteure wird es immer schwieriger, „geländegängige“ und tatkräftige Mitstreiter zu finden, war außerdem zu hören. Jeden Samstagnachmittag steht im Umweltzentrum ein Naturfreund für Fragen, Anregungen und Informationen bereit.

Auch die Homepage der Naturschutzgruppe und der Monitor am Umweltzentrum werden eifrig besucht. Elmar Patermann sorgt hier für aktuelle und ansprechende Bilder und Ankündigungen.

Trotz der vielen Arbeit, die mit dem Jubiläum verbunden ist, wird es am 27. September einen Naturerlebnistag geben. Die bunte Veranstaltung mit vielen Mitmachstationen lockt jedes Jahr mehrere tausend Besucher und besonders viele junge Familien an.

Unzufrieden ist die Naturschutzgruppe mit der Reaktion der Stadtverwaltung auf die Anregungen der Naturschützer hinsichtlich einer pestizidfreien Kommune, eines Verkehrskonzepts, das nicht nur die Autofahrer im Auge habe und das bisher nicht erkennbare Umsetzen des Klimaschutzkonzepts. Die Qualitäts- und Schutzgemeinschaft Region Hohenlohe wird von der Naturschutzgruppe unterstützt, denn damit ist eine Förderung der regionalen Landwirtschaft verbunden. TZe

