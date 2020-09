Tanzbarer Cocktail und sinnige Texte

Bad Mergentheim.Im Rahmen der Sommer-Veranstaltungsserie „Frei - Luft - Kultur 2020“ der Kurverwaltung gastiert am Samstag, 5. September Cris Cosmo im Klanggarten im Kurpark.

Cris Cosmo mischt deutsche Popmusik mit Reggae, Dancehall, Latin und Electronica zu einem tanzbaren Sommercocktail. Cris holt verschiedenste Menschen mit einem spontanen Freestyle ab, inspiriert sie, bringt sie zum Tanzen und schickt sie mit einem strahlenden Lächeln nach Hause.

„Welt für alle Menschen“

Unterhaltung hat für Cris Cosmo mit Haltung zu tun. In seinen Texten geht es um Individualität und Körperkontakt und um eine Welt für alle Menschen. Um ein positives Mindset, Motivation und Selbstverwirklichung. Die tief gehenden Texte fließend mit dem treibenden Puls von Cris’ groovender Gitarre. Im Duo mit seinem Drummer oder mit seiner über Jahre gewachsenen Band mit Brass, Percussions, Drums, Keys und Bass beweist Cris Cosmo, dass er ein echtes „Live-Brett“ ist. Auch 2020 ist der Künstler auf ausgedehntem „Tourlaub“. Mit seinem fünften Album „Jaguar“ und einer Fitness-Motivations Single „Beweg Deinen Body“ im Gepäck bringt der Echo- und German-Songwriting-Award-Nominee den Soundtrack für Festivals und die Party zum bewussten Lebensstil weltoffener Menschen.

Der idyllisch anmutende Klanggarten inmitten des Kurparks bietet Platz für 120 Personen, die den Abend an kleinen Bistrotischen genießen können.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Einlass ist bereits um 19.00 Uhr. Der Veranstaltungsort bietet genügend Platz, um den erforderlichen Mindestabstand zu gewährleisten. Bei schlechter Witterung kann die Veranstaltung kurzerhand in die Wandelhalle verlegt werden. Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, bei der Geschäftsstelle der Fränkische Nachrichten und im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.09.2020