„Tageszeitung ist wichtiger denn je“

Während Althausen noch im Tiefschlaf schlummert, ist Hans-Joachim Kolatke hellwach. Bei Wind und Wetter fährt er die FN aus, damit die Leser mit den gerade so wichtigen Informationen versorgt sind.

Bad Mergentheim/Althausen. Die Zeitungszustellung für Althausen und Neunkirchen ist seit sieben Jahren sein morgendliches Ritual. Und trotz der Corona-Krise hat Hans-Joachim Kolatke Freude an seiner Tätigkeit. Bedingt durch seine Schlaflosigkeit entschloss er sich 2013, Post und Zeitung auszutragen. „Das frühe Aufstehen ist kein Problem für mich. Ich freue mich im Gegenteil, die schlaflosen Nächte überbrücken zu können“, sagt der 73-Jährige.

Halb zwei Uhr nachts: Kolatke macht sich auf den Weg und holt die Zeitungen in Neunkirchen ab. Eine halbe Stunde später beginnt er mit der Zustellung. Für die nächsten Stunden geht er von Haus zu Haus, von Briefkasten zu Briefkasten.

Gegen 5 Uhr ist er meist mit seinem Stammbezirk fertig. Momentan übernimmt er Vertretungen, die ungefähr derselben Dauer entsprechen. 7 Uhr: Die Stadt wird langsam wach, Kolatke legt sich für ein Stündchen hin. Anschließend sortiert er seinen Postbezirk. Die Briefe fährt er auf seinem E-Roller mit Anhänger aus – bei schönem Wetter ist er auch Mal zu Fuß unterwegs. Dann spart er sich die Parkplatzsuche.

Die erste Hälfte seines Berufsalltags habe sich durch die Corona-Pandemie nicht viel verändert. In dieser Zeit habe Kolatke ohnehin wenig mit den Leuten, sondern eher mit deren Briefkästen zu tun.

Während er nachts alleine auf den Straßen unterwegs ist, begegnen ihm vormittags die ersten Gesichter. Dann hält Kolatke auch mal für ein Pläuschchen an. Nicht zurzeit: Die Gespräche, wenn sie denn stattfinden, fallen deutlich kürzer aus. Händeschütteln ist ohnehin tabu. Um sich und seine Mitmenschen zu schützen, wäscht er oft seine Hände, hält Abstand. „Wir Zusteller erhielten per Post Verhaltensmaßregeln, die uns und andere vor Infektionen schützen sollen.“ An diese halte er sich penibel.

Keine größeren Verzögerungen

Beim Zustellungsmanagement gebe es trotz Krise bislang keine großen Verzögerungen. Der Fahrer, der die Zeitungen aus der Druckerei des Mannheimer Morgen holt, verteile diese zuverlässig im Kreisgebiet.

Hans-Joachim Kolatke findet es richtig, dass systemrelevante Berufe durch die Pandemie mehr Aufmerksamkeit erhalten. „Die Würdigung sollte aber auch materiell bei den Leuten ankommen. Und Verkäufern kann man auch unabhängig von Krisenzeiten ‚Danke’ sagen“, sagt er im Gespräch mit den FN.

„Zeitung wichtiger denn je“

In Notsituationen ist es seiner Meinung nach besonders wichtig, dass die Bevölkerung die Tageszeitung erhält, um valide Informationen zu bekommen. Es gebe den Menschen auch Sicherheit und etwas Beständiges. Kolatke meint, das treffe bei seiner Generation besonders zu. „Ruheständler möchten nicht in vollem Maße auf Digitalisierung umstellen, sondern Handfestes.“ Wie eben die Zeitung lesen oder etwa mit Bargeld statt mit Karte zahlen. „Es wäre für meine Generation eine tödliche Beleidigung, wenn die Zeitung nicht käme.“, scherzt er. Ernster ist sein Appell an die Vernunft der Menschen. Sie sollen sich schützen, sich an die Maßnahmen der Landesregierung halten und nicht in Panik verfallen.

Bei seinen nächtlichen Touren gefällt ihm die Ruhe und Entschleunigung. „Ich fühle mich auch ein bisschen wie ein Nachtwächter der Stadt und mich dazu verpflichtet, Obacht zu geben“, gesteht der 73-Jährige.

Dabei hat er auch schon allerlei erlebt: betrunkene Narren während der Faschingszeit, Vogelneste in Briefkästen, ein Fuchs an seinen Fersen. Schlechtes Wetter ist die größte Hürde in seinem Job. „Solange es trocken ist, ist es herrlich. Aber wenn es regnet, denke ich mir oft, auf der Couch wär’s doch schöner!“, lacht Kolatke.

Allerdings erfüllt sein Job ihn auch. Er möchte an die ältere Generation appellieren, dass sie, wenn sie sich noch vital fühlt, bei Langeweile die Zeitung austragen soll. Es würden immer Leute gesucht, man könne seine Rente aufbessern und für ihn sei es sein persönliches Fitnessprogramm. Kolatke leide unter Blutungsstörungen in den Beinen und die Bewegung tue ihm gut.

Stolz präsentiert er seinen Schrittzähler auf dem Smartphone: „Der Jahresdurchschnitt liegt bei 11 000 Schritten pro Tag!“

Samstag, 11.04.2020