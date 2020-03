Löffelstelzen.Einen „Tag der Jugend“ veranstaltet die Blaskapelle Löffelstelzen am kommenden Samstag, 7. März, im Gemeindesaal in Löffelstelzen. Die Jugendblaskapelle der Blaskapelle Löffelstelzen beginnt den „Tag der Jugend“ am Vormittag um 9.30 Uhr mit einer Probe. Nach dem gemeinsamen Zubereiten des Mittagessens werden die erarbeiteten Musikstücke am Nachmittag um 14 Uhr der interessierten Öffentlichkeit präsentiert. Kinder, Jugendliche, Eltern und Großeltern sind genauso willkommen wie Interessenten an der musikalischen Ausbildung an einem Musikinstrument. Die Jugendlichen zeigen ihr Können auf den verschiedenen Instrumenten und möchten Interesse wecken, auch ein Instrument zu erlernen. Die Löffelstelzer Flötenkinder unter der Leitung von Fabian Schnaidt werden die Vorspielnachmittag eröffnen. Nach dem Vorspiel sind die Gäste zu Kaffee und Kuchen eingeladen, bevor die Blaskapelle den Nachmittag für eine Gesamtprobe nutzt. Die musikalische Ausbildung bei der Blaskapelle Löffelstelzen ist in enger Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule Bad Mergentheim organisiert. Ab einem gewissen Ausbildungsstand können die Kinder im Vororchester der Blaskapelle mitspielen und werden so schrittweise in die Kapelle integriert. Für das Erlernen eines Musikinstrumentes ist es übrigens nie zu spät. Für weiterführende Infos steht Jugendleiter Frank Mittnacht unter Telefon 0174 / 3264852 zur Verfügung. fm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020