Tafel erweitert den Betrieb

Bad Mergentheim/Main-Tauber-Kreis.Die Tafel Bad Mergentheim erweitert ihren Notbetrieb auf zwei Öffnungstage pro Woche und geht damit einen Schritt in Richtung Normalität. Für die Tafel in Lauda-Königshofen werden aktuell noch dringend Fahrer gesucht.

Nach der erfolgreichen Wiedereröffnung im Notbetrieb kehrt bei der Tafel Bad Mergentheim ein Schritt mehr Normalität ein.

Ab Dienstag, 23. Juni, wird die Einrichtung in Trägerschaft des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis ihren Betrieb auf zwei Öffnungstage ausweiten. Der Einkauf in der Krummen Gasse 20 wird dann jeweils dienstags und freitags von 13 bis 16 Uhr möglich sein. Warenspenden werden ab 10 Uhr an den Öffnungstagen entgegengenommen. Die seit der Corona-Krise geltenden Abstands- und Hygieneregelungen gelten weiterhin.

Die Tafel Lauda-Königshofen sucht unterdessen dringend ehrenamtliche Frauen und Männer, die Fahrdienste für Warenabholungen übernehmen können.

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters gehören viele der Ehrenamtlichen den Risikogruppen an und sind derzeit nicht oder nur eingeschränkt im Einsatz.

Interessierte können sich an Fachbereichsleiter Volker Herm wenden, E-Mail: volker.herm@diakonie.ekiba.de oder per Telefon unter 09341 / 9280-14. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.06.2020