Täglich neue Herausforderungen gemeistert

Bad Mergentheim.Eigentlich finden die Ehrungen der Seelsorgeeinheit Lamm jedes Jahr in der Adventsfeier statt, die bereits zu einer schönen Tradition geworden ist, um den rund 250 Beschäftigten in der Pflege, in den Kindergärten, in der Verwaltung und in den sozialen Einrichtungen der katholischen Kirchengemeinde für die geleistete Arbeit zu danken. Aber in diesem Jahr war coronabedingt alles anders.

Verwaltungsdirektor Peter Striffler und der MAV-Vorsitzende Andreas Schweizer mussten die Ehrungen in den einzelnen Bereichen getrennt vornehmen.

Dennoch war es den Verantwortlichen der katholischen Kirchengemeinde Bad Mergentheim, allen voran Peter Striffler wichtig, die Ehrungen auch unter diesen anderen Bedingungen durchzuführen. Manche Ehrungen mussten aber leider auch durch Kontaktbeschränkungen innerhalb der Einrichtungen in 2021 geschoben werden und werden selbstverständlich noch nachgeholt. Striffler dankte den Mitarbeitern für die außerordentliche Leistungsbereitschaft, besonders in der schwierigen Situation, in die die Corona-Pandemie die Menschen immer wieder bringt. Deutlich stellte er heraus, wie wichtig es sei, sich auf die Mitarbeiter verlassen zu können. Nur dann könne ein gemeinsames „Wir schaffen das“ gelingen. Gerade im Bereich der Pflege, in den Kindergärten und auch in den anderen kirchlichen Einrichtungen stehen die Mitarbeiter im Zeichen der Pandemie täglich vor neuen Herausforderungen, die zu meistern sind und die gemeinsam bewältigt wurden und werden.

Für langjährige Zugehörigkeit wurden folgende Mitarbeiter geehrt. Sie bringen es zusammen auf 330 Jahre Zugehörigkeit. Für zehn Jahre: Maria Böhm ; Sabrina Cucca, beide Pflegeheim Carolinum; Linda Höhnlein; Tina Metzger, beide Ökumenische Sozialstation, Katharina Schwarz, Pflegeheim Carolinum; Monika Segner, Pflegeheim Carolinum. Für 20 Jahre: Branislava Stankovic, Pflegeheim Carolinum; Ansgar Weiß, Mesner und Hausmeister der katholischen Kirchengemeinde. Für 25 Jahre: Elvira Heinrich, Milica Renner, beide Pflegeheim Carolinum. Für 30 Jahre: Ruth Baumann, Kindergarten Maria Hilf; Peter Gladel, Handwerker der Hospitalverwaltung; Elke Dienel, Pflegeheim Carolinum; Angelika Kirk, Hauswirtschaft im Hospital; Katharina Kleinhans, Pflegeheim Carolinum; Daniela Kolb, Kindergarten St. Pius.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.02.2021