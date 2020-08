Swingen und shaken mit Blues

Ein Event der besonderen Art startet am Wochenende im Klanggarten im Kurpark: Unter dem Motto „Frei * Luft * Kultur * 2020“ werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten.

Bad Mergentheim. Viele Menschen sehnen sich nach den vergangenen Monaten der Enthaltsamkeit durch die Corona-Pandemie wieder nach Kultur und Veranstaltungen. Sie wollen wieder raus, sich bewegen, aktiv sein, genießen, sich erholen und kulturelle Veranstaltungen besuchen. Bad Mergentheim macht Gästen, Patienten, Besuchern und Einheimischen in den kommenden Wochen ein besonderes Angebot. Unter dem Motto „Frei * Luft * Kultur * 2020“ ist ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm entstanden, das Musik, Literatur, Kabarett und Kleinkunst berücksichtigt. Die Kurverwaltung hat sich in den vergangenen Monaten intensiv auf diesen Neustart vorbereitet. Das übergeordnete Logo mit den drei Schlagworten wurde bewusst gewählt.

Vielversprechendes Programm

Die Kurverwaltung plant im Zeitraum vom 14. August bis 13. September jeweils an den Wochenenden Veranstaltungen im Klanggarten im Kurpark. Jeweils 120 Personen können zu diesen Events eingelassen werden. „Unser Klanggarten ist klein aber fein“, so Kurdirektor Sven Dell. „Die Gäste können sich aber auf ein vielversprechendes Programm freuen“.

Den Start der Veranstaltungsreihe machen die „Alligators of Swing“, die am 14. August den Klanggarten im Kurpark zum Swingen bringen werden. Das Trio „Alligators of Swing“ verbindet die Leichtigkeit des Swings mit dem tiefen Gefühl des Blues und der Kraft des Boogies. Die Songs – liebevoll arrangiert – atmen die Eleganz, die Nat King Cole’s Trio auszeichnete. Sie versprühen den Charme eines Ray Charles und den feinen Witz von Louis Jordan – auch in den oft skurrilen und ironischen Texten. Auch zwischen den Liedern kommt keine Langeweile auf, liefern doch amüsante Anekdoten und Erläuterungen stets eine augenzwinkernde Überleitung.

Die Kompositionen aus den 40er und 50er Jahren sowie eigene Stücke wurden von den Alligatoren liebevoll auf diese Triobesetzung zugeschnitten. Sie alle schöpfen aus einem reichen Schatz an Erfahrungen: Die Alligators gibt es seit 1989. Auf Konzerten und Sessions in Chicago und anderswo bewiesen sie internationales Niveau, zusammen mit Künstlern wie Karen und Jeanne Carroll, Angela Brown, Carey Bell, ’Big Jay’ McNeely, und Big Time Sarah. 2007 ist ihre vierte CD „Scotchin With The Soda“ erschienen.

Stefan Scholz ist der agile Sänger-Saxophonist, klar und kraftvoll seine Stimme und sinnlich bis ekstatisch sein Saxophonspiel. Perlende Eleganz glänzt im jazzigen Klavierstil von Christian Jung und umwogt den kraftvollen, souveränen Kontrabass von Dieter Schreiber.

Am darauffolgenden Tag, Samstag, 15. August, dürfen sich die Konzertbesucher auf Lieder von Reinhard Mey freuen. Der Liedermacher Stefan Eichner ist mit seinem Reinhard Mey-Programm deutschlandweit auf Tournee.

Gemütlich an Bistrotischen

Der heimelige Klanggarten bietet für derartige Veranstaltungen den passenden Rahmen. Es gibt eine kleine Bühne und die Besucher sitzen gemütlich an Bistrotischen mit maximal vier Personen pro Tisch. Der Einlass ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Seitens der Stadt in Kooperation mit dem Deutschordensmuseum und der Buchhandlung Moritz und Lux ist hier auch das „Sommerfestival Literatur im Schloss“ vom 28. bis 30. August eingebunden, das dieses Jahr coronabedingt ebenfalls in den Klanggarten verlegt wurde. Weitere Highlights in dieser Veranstaltungsreihe sind beispielsweise das Leonhard Cohen Project am 22. August oder das Konzert mit Cris Cosmo am 5. September. Bei schlechter Witterung können die Veranstaltungen kurzerhand in die Wandelhalle verlegt werden. Ein ausführliches Hygienekonzept wurde erstellt und die Besucher werden vor Ort auf die Regeln hingewiesen. Die Veranstaltungsorte bieten genügend Platz, um den erforderlichen Mindestabstand zu gewährleisten. Sämtliche Auflagen zur Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden sind selbstverständlich gegeben und entsprechende Schutzvorkehrungen wurden eingerichtet.

„Unsere Gäste können sich sicher sein, dass der Schutz ihrer Gesundheit besonders im Fokus steht“, so Dell.

Karten nur im Vorverkauf

Es ist also wieder etwas los in Bad Mergentheim. Die Kurverwaltung freut sich, dass nun ein Angebot an kulturellen Veranstaltungen – wenn auch nur im kleinen Rahmen – gegeben ist und hofft auf regen Zuspruch.

Wichtig für alle Besucher ist der Hinweis, dass man zu jeder der Klanggarten-Veranstaltungen die Eintrittskarten im Vorverkauf oder online unter www.kurpark.reservix.de erwerben muss.

Karten gibt es in der Geschäftsstelle der Fränkischen Nachrichten in der Kapuzinerstraße, Telefon 07931/5470, beim GästeService im Haus des Gastes, Telefon 07931/965225, an der Gläserausgabe/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 07931/574820. kv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.08.2020