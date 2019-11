Sven Dell heißt der neue Kurdirektor

Kurdirektorin Katrin Löbbecke (66) geht zum Jahreswechsel in Ruhestand. Ihr Nachfolger heißt Sven Dell (45). Er leitete bis 2017 zehn Jahre lang das Best Western-Hotel in Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim. „Wir haben die Weichen für die Zukunft der Kurverwaltung Bad Mergentheim gestellt“, verkündete Professor Dr. Wolfgang Reinhart (MdL), der Vorsitzende des Kur-Verwaltungsrats, zufrieden

...