SVE feiert hundertjährige Erfolgsstory

Seit 100 Jahren rollt in Edelfingen das runde Leder. 1920 wurde der Sportverein gegründet. Das soll in diesem Jahr ausgiebig gefeiert werden.

Edelfingen. Es war nicht leicht für die damaligen Fußballverrückten, diesem, Ende des 19. Jahrhunderts aus England gekommenen, Sport nachzugehen. Viele Vorbehalte gab es zu überwinden. Zu der damaligen Zeit übten nur sogenannte privilegierte Bürger Sport aus. In erster Linie waren das Turnübungen. Deshalb wurde der neue, kampfbetonte Sport zunächst als „Lümmelei“ angesehen.

Aber nachdem das Fußballfieber zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch in der Region zu grassieren begann, „infizierten“ sich auch einige junge Edelfinger damit. Sie trafen sich am 29. Juli 1920 in der damaligen Gaststätte von Martin Götz an der Landstraße und beratschlagten die Gründung eines Vereines. Nach hitzigen Debatten über das Für und Wider einer Vereinsgründung wurde Fritz Ulshöfer, der spätere Bürgermeister von Edelfingen, zum Vorsitzenden gewählt. Ihm zur Seite stand als sein Stellvertreter Wilhelm Unger, Kassier wurde Gastwirt Martin Götz und Schriftführer Georg Soine.

Schwierige Suche nach Sportplatz

Schwierig war die Suche nach einem geeigneten Sportplatz. So erwies sich die Hofwiese am nördlichen Rand des Dorfes bald als ungeeignet und man beantragte bei der Gemeinde die Überlassung der „Gänswiese“, die damals als Holzplatz genutzt wurde – und nun bis heute als Trainingsplatz dient. Schon am 20. November 1920 entschied der damalige Gemeinderat, dem Ersuchen des jungen Fußballvereins zu entsprechen. Allerdings mussten die noch wenigen Vereinsmitglieder viel Zeit und Eigenarbeit investieren, um den Platz für den Fußballsport herzurichten.

Nachdem die ehemalige Wiese mit aus der Lehmgrube aufgefüllt und der eingesäte Rasen herangewachsen war, wurde ein begeisterndes Eröffnungsspiel gegen den FC Creglingen ausgetragen. Für heutige Verhältnisse undenkbar waren die Umkleide- und Waschmöglichkeiten. Man zog sich einfach hinter den Büschen um und wusch sich im Wasser der Tauber. Später konnten sich die Gastmannschaften in der Gaststätte von Martin Götz, die Vereinslokal wurde, umziehen. Als das Gasthaus „Zur Eisenbahn“ Vereinslokal wurde, gab es eine Waschgelegenheit in der zur Wirtschaft gehörenden Backstube, in der die unvergessene Wirtin Agnes Götz Waschzuber mit warmem Wasser aufstellte.

Erste Trikots selbstfinanziert

Bemerkenswert war auch die Beschaffung der ersten Trikots. Nachdem die Vereinskasse die Besorgung nicht stemmen konnte, kauften sich die Spieler die Sportkleidung selbst auf Schuldenbasis und stotterten den Kaufpreis in Raten zu 50 Pfennig ab. Das Waschen übernahmen die Mütter oder Ehefrauen. Zu den Auswärtsspielen wurde mit dem Zug oder dem Fahrrad gefahren. Hin und wieder wurde ein Bus angemietet, der auch die Schlachtenbummler mitnahm. Da Anfang des 20. Jahrhunderts Edelfingen auch viele jüdische Mitbürger hatte, war es selbstverständlich, dass auch sie sich im Sportverein einbrachten. So war beispielsweise der jüdische Bürger Berthold Schloß in den dreißiger Jahren nicht nur aktiver Spieler, sondern auch Vorsitzender des Vereins. Er unterstützte den Verein auch finanziell, da er durch sein Schlachthaus vermögend war.

Wegen der Verfolgung durch die Nazis wanderte er im Jahr 1938 nach Amerika aus. In diesem Jahr musste auch der Spielbetrieb eingestellt werden, da immer mehr junge Sportler zum Wehr- oder Arbeitsdienst eingezogen wurden. Nach dem Krieg rollte ab April 1947 wieder das runde Leder auf dem Edelfinger Sportplatz, der allerdings zuvor wieder umfangreich für den Spielbetrieb hergerichtet werden musste und dabei auch vergrößert wurde.

Meilenstein: Turnabteilung

In den Folgejahren entwickelte sich der Verein weiter. Er spielte in unterschiedlichen Spielklassen, es gab ein Auf und Ab in den Tabellen, Vereinsvorstände wechselten und man pflegte nicht nur den Sport, sondern auch die Kameradschaft und brachte sich in das öffentliche Leben der Gemeinde ein.

Ein Meilenstein war die Gründung der Turnabteilung 1962 durch das Ehepaar Gertrud und Adolph Neumann. Während die gut besuchten Turnstunden zunächst in der Aula der Grundschule durchgeführt wurden, gab es nach der Fertigstellung der Turn- und Festhalle im Jahr 1970 nun genügend Raum und Platz zur Ausübung des Turnsportes.

Ein weiteres Highlight in der Entwicklung des SVE war 1963 die Gründung der deutsch-französischen Freundschaft mit den Fußballern des Club Avenir Sportiv von Sante-Marie-Du-Mont. Noch ehe die Staatsoberhäupter von Deutschland und Frankreich mit dem Élysée-Vertrag die deutsch-französische Freundschaft besiegelt hatten, trugen die Edelfinger Fußballer an Ostern 1963 ihr erstes Fußballspiel in der späteren Partnerschaftsgemeinde aus. Initiator dieser zur damaligen Zeit noch seltenen und ungewohnten freundschaftlichen Beziehung war Jean Scelle, der als Kriegsgefangener nach Edelfingen kam, eine junge Edelfingerin heiratete und deshalb in Edelfingen blieb. Seinen Vorschlag, Kontakte in seine französische Heimat zu knüpfen, wurde von der damaligen Vereinsführung aufgenommen und unterstützt. 1967 wurde dann auch die offizielle Partnerschaft durch die bürgerlichen Gemeinden von Edelfingen und Sante-Marie-Du-Mont geschlossen. Seitdem gibt es regelmäßige und gegenseitige Besuche, bei denen sich auch so manche private Freundschaft gebildet hat.

Mit der Fertigstellung des Sportheimes im Jahr 1987, die nur mit viel Eigenleistungen möglich war, ging ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Nun hatte der Verein nicht nur ausreichende Umkleide- und Duschmöglichkeiten, sondern auch einen geselligen Treffpunkt für Vereinsmitglieder und die Bürger Edelfingens.

Kräftige Eigenleistung

Wichtig für einen Sportverein ist ein guter Sportplatz. Das war der nahe der Tauber gelegene und immer wieder überschwemmte Platz nicht. Deshalb sah der Verein sich schon in den 1980er Jahren nach einem neuen Sportgelände um. Fündig wurde er einige hundert Meter weiter entlang der Theobaldstraße. Nachdem viele Einwände und Stolpersteine aus dem Weg geräumt waren, konnte 1999 die Sportplatzeinweihung erfolgen. Auch hier ging es wegen der Finanzierung nicht ohne kräftige Eigenleistungen der Vereinsmitglieder.

Einen besonderen Hinweis verdient ein Projekt, das von den Vereinsverantwortlichen angestoßen wurde: die Integration von Migranten. Nicht ganz uneigennützig schaute man sich ab dem Jahr 2015 in Flüchtlingskreisen nach interessierten und talentierten Fußballspielern um. Ihnen wurde jedoch nicht nur die Integration in die Fußballmannschaft geboten, sondern man kümmerte sich auch um die Verbesserung von Sprachkenntnissen, Wohnungssuche und half bei Behördengängen und bei vielem mehr. Nicht zuletzt durch diesen Zuwachs konnte der SVE seinen Spielermangel beheben und durch die neugewonnenen Talente auch viele Siege nach Hause tragen: Dadurch wurde nicht nur der Aufstieg in die A-Klasse, sondern sogar in die Bezirksklasse möglich.

Diese und viele weitere Details zur Entwicklung des 100-jährigen Vereins sind in einer Festschrift festgehalten, die zum Jubiläum erstellt wurde und beim Festakt vorgestellt wird. Ein Festausschuss ist derzeit dabei, die Veranstaltungen des Jubiläumsjahres zu planen und zu organisieren und hofft auf viele Besucher.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.02.2020