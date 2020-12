SV Wachbach hat viel Eigenleistung erbracht

Bad Mergentheim.Der SV Wachbach hat sein Sportheim aufgestockt. Das Projekt wurde dank starker Eigenleistung des Vereins sowie mit Zuschüssen der Stadt und des Landessportbundes möglich.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar machte sich jetzt gemeinsam mit Sportamtsleiter Kersten Hahn ein Bild vor Ort. Vereins-Vorsitzender Hermann Dehner sowie die Vorstandsmitglieder Jordan Murphy und Theo Scheidel stellten bei diesem offiziellen Abnahme-Termin für die städtische Förderung das neue Stockwerk und seine Funktionen vor.

Das Gebäude-Wachstum in die Höhe war notwendig, weil die bisherigen Räumlichkeiten aus dem Jahr 1974 zu eng und zudem sanierungsbedürftig waren. Nun gelangt man über einen separaten Eingang in den ganz neuen Teil des Sportheims, wo vier Gemeinschafts-Umkleidekabinen untergebracht sind. Diese haben jeweils direkten Zugang zu einem von drei Dusch-Räumen. Außerdem gibt es eine Toilettenanlage, eine Einzel-Umkleide samt Dusche für Schiedsrichter sowie erstmals auch einen Multifunktions- und Schulungsraum.

Der Baufortschritt war im Laufe des Jahres durch die Corona-Pandemie immer wieder etwas ausgebremst worden – jetzt sind die hellen und freundlichen Räume aber weitgehend fertiggestellt und nutzbar. „Wir haben das Projekt zu einem Großteil in Eigenleistung verwirklicht, wobei mehr als 4000 ehrenamtliche Arbeits-Stunden eingebracht wurden“, berichtete Hermann Dehner. Aus dem Verein und seinem Umfeld konnte jede Menge fachliche Expertise für die verschiedenen handwerklichen Themen abgerufen werden. Die Vertreter des Vorstandes hoben auch hervor, wie stark sich die aktiven Spieler des SV in das Projekt mit eingebracht hätten. Dies zeige eine ganz besondere Verbundenheit zwischen den Kickern und ihrem Verein, die nicht selbstverständlich sei.

Gute Zusammenarbeit

Die Aufstockung des Sportheims ist mit förderfähigen Kosten in Höhe von knapp 190 000 Euro berechnet. Davon übernehmen der Landessportbund Baden-Württemberg (WLSB) und die Stadt Bad Mergentheim jeweils 30 Prozent, also jede Seite knapp 56 000 Euro. Hermann Dehner bedankte sich für die Unterstützung durch Stadt und WLSB und lobte auch die gute Zusammenarbeit mit dem Sportamt bei allen Förder-Themen. Oberbürgermeister Udo Glatthaar zeigte sich beeindruckt, was mit dem eingesetzten Geld alles verwirklicht werden konnte: „Das zeigt, dass es hier in Wachbach große Tatkraft und einen großen Rückhalt für den erfolgreichen Sportverein gibt.“

Der OB bedankte sich ausdrücklich bei allen, die in den vergangenen Monaten vor und hinter den Kulissen für ein größeres und modernisiertes Sportheim mit angepackt haben. Das Ergebnis könne sich wirklich sehen lassen.

„Starke Projekte“

Gemeinsam mit Sportamtsleiter Kersten Hahn freute er sich vor allem darüber, dass nach dem Hallen-Anbau in Althausen nun innerhalb weniger Wochen schon ein weiteres Bauvorhaben präsentiert werde: „Das zeigt, was für starke Projekte mit Hilfe unserer Sportförderung in den Teilorten realisiert werden können und macht uns als Gesamtstadt stolz.“

Der rund 600 Mitglieder zählende SV Wachbach hat schon neue bauliche Ziele im Blick. In einem nächsten Bauabschnitt will er sich dem alten Gebäudeteil widmen und dort Toiletten erneuern und den Gastraum mit Kühlhaus und Küche neu gestalten. stv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020