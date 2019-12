SV Edelfingen erneut am erfolgreichsten

Die Hallen-Kreismeisterschaft im Bogenschießen wurde in Edelfingen ausgetragen. Dabeiwurden die Disziplinen Langbogen und Blankbogen geschossen. Da diese Sportarten eine immer größere Beliebtheit verzeichnen, starteten in diesem Jahr 46 Blankbogenschützen und 12 Langbogenschützen aus den Vereinen SV Edelfingen, SV Wachbach, DMSG Mergentheim, SG Weikersheim, SG Laudenbach und Funbognern zum sportlichen Wettstreit. Die Wettkämpfe mussten in drei Durchgängen geschossen werden, da aufgrund der großen Teilnehmerzahl die Hallenkapazität schnell ausgeschöpft war.

Begonnen wurden die Wettkämpfe mit einer reinen Erwachsenen-Blankbogenrunde. Bei dieser Disziplin wird mit einem Bogen geschossen, an dem keinerlei Ziel- oder Hilfsmittel angebracht sein dürfen. Es werden 60 Wertungspfeile auf eine 40x40 Zentimeter große Ringscheibe abgegeben, die in einer Entfernung von 18 Meter steht. Bei den beiden weiteren Runden starteten sowohl Blank- als auch Langbogenschützen. In diesen Runden gingen auch die Schüler und die Jugend an den Start.

Bei der Langbogendisziplin wird mit einem einteiligen Holzbogen, der je nach Klasse eine bestimmte Länge haben muss, und Holzpfeilen auf eine Ringscheibe (60x60 Zentimeter) geschossen, die ebenfalls in einer Entfernung von 18 Meter steht. Auch die Schüler durften auf diese größere Zielscheibe schießen.

Im dritten Durchgang hatte Roland Reitz vom SV Edelfingen einmal Pech. Er schoss einen Robin Hood, wobei der erste Pfeil schräg im 5er-Ring, mit dem Nock zur Mitte gerichtet, steckte. Als „Robin Hood“ wird ein Schuss bezeichnet, bei dem ein Pfeil einen zuvor geschossenen Pfeil hinten mittig trifft, diesen aufspießt und so stecken bleibt. Gewertet wird dieser Pfeil dann nur so hoch wie der Pfeil in dem er steckt.

Bei den Blankbogenschützen in der Schülerklasse wurde Daniel Stetter von den Funbognern Kreismeister vor Luca Scherer vom DMSG Mergentheim. Den dritten Platz belegte Manuel Stetter von den Funbognern. Bei der Jugend holte sich Patrick Brennan vom SV Wachbach den Kreismeistertitel.

In der Herrenklasse erreichte Steffen Hess den ersten Platz, gefolgt Nikolai Popp und Christian Faul (alle vom SV Edelfingen). Bei den Damen wurde Bianka Bauer (SV Wachbach) vor Izabela Wilczynska (SG Laudenbach) Kreismeisterin. Den dritten Platz belegte Nicole Hügen (SV Wachbach).

In der Masterklasse ließ Wolfgang Ulshöfer vom SV Edelfingen alle seine Schützenkollegen hinter sich und wurde somit Kreismeister. Dietmar Denk vom SV Edelfingen belegte den zweiten Platz vor Franz Wiener (SV Wachbach). Bei den Masters weiblich erreichte Edith Ehrmann (SV Wachbach) den ersten Platz. Zweite wurde Brigitte Kriegel-Drost vom SV Edelfingen vor Renate Betz vom SV Wachbach.

Bei den Senioren stellte der 80-jährige Klaus Washof sein Können wieder unter Beweis und nahm an der Meisterschaft teil. Mit seinen neuen Wurfarmen, die er von seinen Edelfinger Vereinskollegen erst kürzlich zum Geburtstag geschenkt bekam, schoss er sich an die Spitze und wurde in seiner Altersklasse souverän Kreismeister vor Werner Seeger (SG Weikersheim).

In der Mannschaftswertung holten sich die Bogenschützen des SV Edelfingen (Steffen Hess/Nikolai Popp/Dietmar Denk) den Meistertitel vor der zweiten Mannschaft des SV Edelfingen (Wolfgang Ulshöfer/Guido Deißler/Armin Ulshöfer). Den dritten Platz erreichte die Damen-Mannschaft des SV Wachbach (Bianca Bauer/Edith Ehrmann/Nicole Hügen). Kreismeister in der Disziplin Langbogen-Herrenklasse wurde Jürgen Wehrhahn (SV Wachbach) vor Steffen Hess (SV Edelfingen).

In der Masterklasse wurde Hubert Czerny vom SV Edelfingen Kreismeister. Den zweiten Platz belegte Dietmar Denk vor Heinz Drost, beide vom SV Edelfingen. In der Damenklasse verwies Edith Ehrmann (SV Wachbach) Silvia Popp (SV Edelfingen) auf den zweiten Platz.

In der Mannschaftswertung wurden die zweite Mannschaft der Langbogenschützen des SV Edelfingen (Hubert Czerny/Silvia Popp und Heinz Drost) Kreismeister. Den zweiten Platz belegte die erste Mannschaft des SV Edelfingen mit Dietmar Denk, Guido Deißler und Armin Ulshöfer. Dritter wurde der SV Wachbach mit Edith Ehrmann, Falk Göbel und Jürgen Wehrhahn.

Seit diesem Jahr gibt es gemäß der Sportordnung keine Bezirksmeisterschaft mehr. Die Ergebnisse der Kreismeisterschaften werden als Qualifikation für die Landesmeisterschaft gewertet. Da die Anzahl der Schützen bei der Landesmeisterschaft begrenzt ist, wird anhand der Ringzahlen noch entschieden, wer an der Meisterschaft teilnehmen kann. gd

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019