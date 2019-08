Studenten peilen sehr gerne Asien an

Fremde Länder, fremde Universitäten – 75 Studenten schickte der Campus Bad Mergentheim dieses Jahr wieder zum Lernen in alle Welt. Drei der „Rückkehrer“ berichteten der Redaktion von ihren aufregenden Erfahrungen.

Bad Mergentheim. Fremde Kulturen kennenlernen, neue Kontakte knüpfen, selbstständig werden – Auslanderfahrung ist spannend und wird im Lebenslauf gerne gesehen. Dementsprechend beliebt sind Auslandssemester unter deutschen Studierenden. Seit 2002 gibt es den Campus der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) nun schon in Bad Mergentheim und über 15 Jahre die Chance, Erfahrungen an Austauschhochschulen auf der ganzen Welt zu sammeln.

„75 Studierende waren es in diesem Jahr“, freut sich Anna-Magdalena Bröckl vom DHBW-Auslandsamt in Bad Mergentheim, „das sind unschätzbare interkulturelle Erfahrungen und eine tolle Möglichkeit sich weiterzuentwickeln. Es ist am Ende immer wieder schön zu sehen, wie unsere Studierenden in dieser Zeit gereift sind.“

Mit Abstand am reisefreudigsten zeigt sich dabei der Studiengang „International Business“. Hier nehmen erfahrungsgemäß etwa drei Viertel der Studenten die Möglichkeit eines Austauschsemesters wahr. Auf Platz zwei folgen die Wirtschaftsingenieure.

„Es ist zwar in keinem Studiengang Pflicht, grundsätzlich haben aber alle Studierenden die Chance, ins Ausland zu kommen“, betont Anna-Magdalena Bröckl. Besonders erfreulich sei dabei das zunehmende Engagement der dualen Partnerfirmen, die dem Vorhaben ihrer Schützlinge unter anderem auch finanziell, etwa in Form von Verpflegungspauschalen, unter die Arme greifen. „Da hat sich in den letzten Jahren im Bewusstsein unserer dualen Partner noch einmal viel zum Positiven hin getan.“

Als Reiseziele seien, neben Klassikern wie den USA, nun besonders exotischere Gefilde stark im Trend. „Asien ist mittlerweile eine unserer Fokusregionen“, meint Bröckl, „wir haben unter anderem Kooperationen mit Singapur, Korea und China, aber vor allem Thailand ist seit ein paar Jahren zu einem Dauerbrenner geworden“. Einen deutlichen Rückgang verzeichneten hingegen europäische Destinationen, wie beispielsweise Finnland, Schweden oder Spanien. „Wir können uns nicht erklären, warum das Interesse für Europa so stark zurückgegangen ist“, bedauert Bröckl, „aktuell sind wir am überlegen, wie wir das wieder erhöhen können, aber bisher fehlt noch die zündende Idee“. Dabei können die Studenten bei der Bewerbung bis zu acht Prioritäten für Hochschulen im Ausland angeben.

Thailand das große Ziel

Als im Sommer 2018 die Bewerbungsphase losging, stand bei Julian Bullmann ganz oben auf dieser Liste der neue „Dauerbrenner“ Thailand. Der 19-jährige Student (Wirtschaftsingenieurwesen) hatte Europa zuvor noch nie verlassen und wollte nun die Chance für sein Auslandssemester nutzen.

„Ich komme aus Igersheim, war in Mergentheim auf der Schule und studiere und arbeite jetzt auch hier“, erzählt Julian, „das war mir irgendwann alles zu eng, ich musste endlich mal raus“. Auf Thailand fiel seine Wahl unter anderem aus finanziellen Gründen, denn Dank des Partnerschaftsprogrammes der DHBW, werden den Studenten hier die Studiengebühren erlassen. Aber auch die Sprache spielte bei der Entscheidung eine Rolle. „Ich hätte mich einfach geärgert, zum Beispiel in einem spanischsprachigen Land zu studieren, ohne Spanisch zu können. Und bei Thailand dachte ich mir: Naja Thai kann ja sowieso keiner“, lacht der Igersheimer.

Außerdem hätten ihn Erfahrungsberichte ehemaliger Austauschstudenten in seiner Wahl bestärkt. „Alle haben so von ihrem Aufenthalt dort geschwärmt und auch die Dozenten legen es einem ja sehr ans Herz, seine Komfortzone mal zu verlassen.“

Trotzdem ging mit der Zusage erst einmal das große Zittern los. „Ich war so nervös“, erinnert sich Julian, „ich bin ja vorher noch nie so lange geflogen, aber ich dachte mir, „da musst du jetzt durch“. Zunächst ließ der Schock aber auch nach der Ankunft am 29. Dezember vergangenen Jahres nicht nach: „Die ersten ein bis zwei Tage habe ich gar nicht viel mitbekommen“, gibt der 19-Jährige zu, „ich war benebelt vom Flug, vom Jetlag, es hatte 30 Grad und so kurz vor Silvester waren alle Läden geschlossen. Da habe ich mich schon gefragt, wie ich da vier Monate überleben soll.“

Zum Glück halfen sich die Studenten gegenseitig und auf den Schock folgte dann doch noch ein unvergessliches Semester. „Die Uni war wirklich topmodern und in jedem Kurs herrschte Klassenzimmeratmosphäre“, so Julian, „außerdem gab es super viele Angebote, wie Sportkurse und vieles mehr“. Besonders beeindruckt habe ihn die Freundlichkeit der Thailänder. „Alle waren immer am Lächeln, sogar beim Feilschen“, grinst der 19-Jährige. Einer seiner Höhepunkte war das Songkran-Festival, bei dem die Thailänder sich zum Neujahrsfest drei Tage lang auf den Straßen wilde Wasserschlachten liefern. „Das war total verrückt“, schmunzelt Julian, „überall gab es Schutzbrillen und Spritzpistolen und man kam kaum noch durch auf den Straßen“.

Ab in die USA

Erfahrung mit überraschenden Festen machte auch Alexandra Mütsch während ihres Aufenthaltes in Jacksonville, in den USA. „Der Campus war wirklich riesig, man kann da quasi komplett wohnen“, erzählt die 20-jährige Studentin (International Business), „einmal gab es sogar eine Art Volksfest direkt auf dem Campus! Mit Riesenrad und Zuckerwatte und allem Drum und Dran.“ Auch sonst sei an der Gastuni viel geboten gewesen. „Es gab jeden Tag Veranstaltungen“, schwärmt Alexandra, „kostenlose Sportkurse und Kino oder Konzerte und natürlich viele Hauspartys. Das war schon eine große, aber positive Umstellung zu Bad Mergentheim.“

Am meisten habe sie an Jacksonville zunächst aber das sonnige Wetter Floridas gereizt. „Schon im Januar waren es über 20 Grad – also ich kann Florida auf jeden Fall empfehlen“, lacht die 20-jährige Diebacherin. Zudem habe sie das klassische College-Leben, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt, fasziniert. „Es ist einfach etwas komplett anderes, an einer amerikanischen Uni zu studieren und einen richtigen Campus kennenzulernen“, findet sie, „das muss man wirklich erlebt haben, wie das Studentenleben auch sein kann“.

Für die Uni in Jacksonville gab es natürlich trotzdem einiges zu tun. „Der Aufwand für die Kurse war schon ziemlich hoch, man musste sehr viel lesen und nachbereiten. Das war gerade am Anfang schwierig, als man sich erst einmal einfinden musste.“ Die Kommunikation zwischen DHBW und der Uni vor Ort sei aber immer gut gewesen, deswegen habe auch im Nachhinein mit der Leistungsanrechnung alles gut funktioniert.

Wenn sie zukünftigen Studenten aber etwas raten dürfte, dann wäre es, sich rechtzeitig um ein Visum zu kümmern. „Damit kann man sich wahnsinnig viel psychischen Stress ersparen“, seufzt Alexandra, „Anfang Januar ging mein Studium los und kurz vor Weihnachten kam erst das Visum. Das war Horror.“

Neben all den positiven Erfahrungen gab es jedoch auch einige negative Erlebnisse, meint die Studentin. „Meine Mutter war zunächst nicht so begeistert, als ich nach Jacksonville wollte“, erinnert sich die 20-Jährige, „sie war beunruhigt wegen der Schießerei vergangenes Jahr und der Waffengesetze“. Einmal wurde es dann sogar wirklich beinahe brenzlig. „Von der Uni gab es eine Handy-App und die zeigte plötzlich einen Alarm an. Jemand sei mit einer Waffe auf dem Campus unterwegs und würde von der Polizei gesucht“, erzählt Alexandra, „alle sollten in den Gebäuden bleiben, aber letztendlich war es zum Glück nur ein Fehlalarm“.

Auf nach Mexiko

Mit ähnlichen Vorurteilen sah sich auch Benedict Väth konfrontiert, als er seinen Eltern nach drei Wochen Heimlichkeiten endlich beichtete, dass er sein Auslandssemester im zentralmexikanischen Querétaro verbringen würde. „Meiner Mutter stand erst einmal der Mund offen und sie meinte nur „Bitte nicht Mexiko!“, schmunzelt der 20-jährige Student (Wirtschaftsingenieurwesen): „Die ersten zwei Monate hat sie sich ziemliche Sorgen gemacht.“ Zum Glück zu Unrecht, denn eine gefährliche Situation habe Benedict nie erlebt.

„Am Anfang war es natürlich schon komisch“, gibt er zu, „wir kamen nachts in Mexiko-Stadt an und mussten mit dem Bus nach Querétaro. Wir fuhren durch einige sehr arme Gegenden, da hat man natürlich erst einmal Angst.“ Hinzu kamen seine zunächst fehlenden Spanischkenntnisse. „Zum Semesterstart war mein Spanisch bei null“, meint der 20-Jährige, „aber das war eine super Chance, es zu lernen. Am Anfang ging es nur mit Händen und Füßen, aber alle paar Wochen kam man ein bisschen weiter, das war cool.“

Bestätigt haben sich vor Ort dann zum Glück vor allem positive Vorurteile. „Die Mexikaner sind wirklich so offen und gastfreundlich. Es ist so leicht dort Freundschaften zu schließen“, sagt Benedict, „man wird von mexikanischen Studenten nach Hause zum Essen eingeladen, obwohl man sich vorher eigentlich kaum kannte. Das war die größte und positivste Überraschung.“

Im Gegensatz zur DHBW sei die Uni dort viel weniger schulisch, findet der Esselbacher. „Von der Qualität her war es eigentlich ähnlich, aber man hatte viel mehr Zwischenklausuren und einen konstanteren Lernaufwand. Außerdem gab es keine festen Klassen und keinen vorgegebenen Stundenplan, sondern man konnte sich die Kurse selbst aussuchen.“

Besonders schätzte auch Benedict das vielfältige Freizeitangebot seiner Gastuni. „Es gab zum Beispiel Fußball, Salsa und Baseball direkt auf dem Campus. Außerdem etwa fünf Studentenpartys pro Woche, das ist erst einmal ungewohnt, wenn man aus Bad Mergentheim kommt“, grinst der 20-Jährige.

Sehr positive Bilanz

Einig sind sich die drei Bad Mergentheimer Studenten darin, dass ihr Auslandssemester die goldrichtige Entscheidung war. „Man wurde von der DHBW wirklich gut an die Hand genommen“, lobt Julian, „es kamen viele E-Mails mit Infos zu Visum, Impfungen und Unterkünften“.

Kommenden Studenten können sie alle nur raten, die Möglichkeit zu ergreifen und ihre eigenen Auslandserfahrungen zu sammeln. „Das muss man selbst erlebt haben“, schwärmt Alexandra und Julian überlegt: „Wann bekommt man denn sonst noch einmal so eine Chance?“

