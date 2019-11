„Streit und Hass kannte man nicht“

Der 1954 verstorbene Julius Aschfalk hat den Alltag in der Krummen Gasse aus nächster Nähe miterlebt und anekdotenreich überliefert.

Bad Mergentheim. Dass die Krumme Gasse nicht schnurgerade, sondern teilweise krumm verläuft, könnte eine Erklärung für ihren Namen sein. Warum aber hieß sie im Jahre 1686 und noch 1753 Grumengasse und welche Bedeutung hatte dieser Name? Hinzu kommt, dass Heimatforscher annahmen, in noch früheren Zeiten hätte sie Grüne Gasse geheißen, weil in ihr, nicht weit vom Markt entfernt, Gemüse feilgeboten worden wäre.

Julius Aschfalk, Handwerker und Heimatforscher, der 1874 in Mergentheim geboren wurde und im Alter von 80 Jahren starb, spricht von Krummengasse. Wenn man aber heute auf das Straßenschild schaut, liest man: Krumme Gasse.

Ehrlich gesagt, da kann es einem ganz schön schwindelig werden, überhaupt dann, wenn man noch selbst mit dem Deuten anfängt. Der frühere Begriff Grumengasse könnte sich ja von Krumen herleiten lassen, also von kleinen Brotstückchen und damit ein Hinweis sein, dass in der Grumengasse einige Bäcker ihr Handwerk ausübten. Was ja gar nicht so widersinnig wäre, denn ganz in der Nähe war ja das Schloss des Deutschen Ordens, der sicherlich reichlich Hunger auf frische Backwaren hatte.

Man sieht, wenn man nichts Genaues weiß, fängt man an, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Wir verlegen uns hier aber einfach nur auf die Fakten, und die lauten: Die Krumme Gasse ist nicht ausschließlich nur gerade, sondern teilweise eben etwas gekrümmt und heißt deswegen so. Basta, könnte man nun mit dem damaligen Kanzler Schröder dazu sagen. Aber vielleicht gibt es ja einen Leser, pardon, eine Leserin, die mehr dazu weiß?

Herzlich gut zusammen

Und jetzt wird es ein bisschen märchenhaft: „Das Leben und Treiben in der Krummengasse war früher ein sehr einträchtiges, man war herzlich gut zusammen und stand einander hilfreich mit Rat und Tat zur Seite. Morgens war man froh, ein Grüßen ging von Haus zu Haus, ein Händeschütteln unter guten Freunden und getreuen Nachbarn, einer fand zum Anderen und freute sich am Anderen, so war es früher gewesen. Die Frauen saßen im Frühjahr und Sommer mit ihren Stühlen und Bänken in der Gasse beisammen und verrichteten ihre Näh- und Strickarbeit, man achtete und ehrte einander, die ganze Gasse war sozusagen ein zusammengeschweißter harmonischer Block. Streit und Händel, Hass und Neid unter der Nachbarschaft kannte man nicht.“

Klingt das nicht geradezu romantisch angesichts der heutigen, zur Verrohung neigenden Zeit? Zu Papier gebracht wurde diese „sonnige, schöne und goldene Jugendzeit“ von jenem schon erwähnten Heimatforscher Julius Aschfalk, einem „der Alten noch übrig gebliebenen ehemaligen Freunde von der alten Krummengasse“, wo er im Haus Nr. 8 aufgewachsen ist und dann das Drechslergeschäft seines Vaters übernommen hat. Er gehörte zu der über 50-köpfigen Kinderschar in dieser von zahlreichen Handwerkern bevölkerten Gasse, in der sich auch das Stubenbrünnele befand, dessen Wasser direkt vom Eisenberg kam und so gut war, dass sich die halbe Stadt an der Brunnenstube bediente.

Aschfalk hat das Treiben in der Gasse und ihre Menschen aus nächster Nähe erlebt und im Alter (er starb 1954) seine Eindrücke unter dem Titel „Die Krummengasse in Bad Mergentheim in den letzten siebzig Jahren“ geschildert (das Manuskript befindet sich im Stadtarchiv).

Diebische Dogge beim Metzger

Julius gehörte zu den Gassenbuben, die „immer behilflich“ waren: „Wenn Bäcker Abel das Bäckerholz vom Holzplatz hereinführen ließ, war es unsere Arbeit, das Holz abzuladen, zu tragen und zu setzen.“ Auch beim „Hopfenzupfen bei Zehnder waren wir Kinder in der Gasse angestellt, und hörte man die Dreschflegel klappern, waren wir zur Stelle.“ Auch die Bewohner seien „immer freigiebig“ gewesen, „sei es mit einem Stück Wurst, einem Stollen, einem Trunk Bier, mit Obst oder süßem Most“.

Und was hat Aschfalk nicht alles erlebt in dieser damals sehr belebten Gasse mit dem alten Patrizierhaus und dem schönen Löwenportal, das es heute noch zu sehen gibt? Den Oberamtsarzt Dr. Lindemann etwa, der eine große Dogge besaß, die öfter in den Metzgerladen schlich und die größten Würste und Schwartenmagen stahl. Als sie dabei erwischt wurde, schlug der Metzger den Hund „kreuzlahm, so, dass er getötet werden musste“. Lindemann zeigte die Sache zwar an, musste dann aber selbst Schadenersatz zahlen.

Lötkolben im Gesicht

Als der Flaschnermeister Tetzloff und seine Frau verstorben waren, „verlor ihr Sohn Fritz immer mehr seinen sittlichen Halt.“ Er sei viel lieber auf dem Wirtshausstuhl als auf seinem Werkstattschemel gesessen, und „man redete ihm nach, er wäre Vorstand des V. f. B. M. S.“, was so viel bedeutete wie „Verein für Bier, Most und Schnaps“. Folglich habe er einen „schönen, lieblich ins Blaurote schimmernde Lötkolben ins Gesicht“ bekommen, und seine Nachbarn hätten ihm gar ein Plakat in die Werkstatt gehängt, auf dem zu lesen war: „Sauf, daß deine Nase glänzt, so hell wie ein Karfunkel, so hast du einen Leuchter noch, in deines Daseins Dunkel.“

Soweit nur zwei von vielen oftmals ins Anekdotische gleitenden Schilderungen des Julius Aschfalk, die einen lebhaften Eindruck vom damaligen Treiben in der Krummengasse hinterlassen, wo es „gewöhnliche Gassenrutscher“ gab, einen Jungen, dem vom Pferd die rechte Backe abgebissen wurde, und die Nachbarschaft, die aufgrund der zahlreichen Schweinehaltungen mit Ungeziefer, Ratten und Mäusen verseucht war. Es war also nicht nur die „blühende goldene Zeit“, wie Aschfalk im Alter zu Papier brachte. Es war eine wahrscheinlich ganz „normale“ Zeit mit schönen und weniger schönen Seiten, die in der Erinnerung gerne zur „guten alten Zeit“ verklärt wird.

