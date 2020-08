Streetfood-Festival lockte Interessierte auf Volksfestplatz

Bad Mergentheim.Endlich ist wieder was los! Das war für viele Besucher der Ansporn, auf’s Streetfood-Festival auf dem Volksfestplatz zu gehen. Geboten wurde viel – trotz Eintritt, schwarzer Umhüllung des Geländes und großer Hitze.

Der Sommer verlief bisher – wegen Corona – doch eher freudlos. Die gewohnten Veranstaltungen waren und sind alle abgesagt. Öde, Leere und Tristesse eben. Doch das Streetfood-Festival, es findet statt. Wieder auf dem Volksfestplatz, also nicht in der Stadtmitte, aber immerhin: „Es ist endlich wieder was los!“, sagte dann auch ein Besucher dem Reporter am Samstagnachmittag.

Der Samstag ist heiß, schwülheiß. Und so kommen dann auch nur wenige Besucher. Erst am Abend füllt sich der Platz, ab 20 Uhr zusehends. Dann wird das Angebot der 14 Stände auch besser nachgefragt. Vor einigen bilden sich regelrechte Warteschlangen.

Zurück auf Start: Zwei Dinge gilt es, zu erwähnen. Da ist zunächst der Eintritt: Drei Euro, so wird auf dem Plakat erläutert, erbittet sich der Veranstalter wegen der Kosten im Zuge der coronabedingten Auflagen. Kleiner steht dann dabei: „2 Euro Pflicht, ein Euro freiwillige Spende“. Kinder bis 14 in Begleitung ihrer Eltern haben freien Eintritt. Und dann ist da noch die Absperrung – klar, die muss es geben. Aber die blickdichten Sichtblenden in schwarz, die sind vielen im wahrsten Sinne des Wortes ein Dorn im Auge. „Man will doch sehen, ob Freunde und Bekannte drin sind“, sagt beispielsweise ein Igersheimer. Dann nämlich wäre für ihn auch der Eintritt „kein Problem“. So aber steigt er auf sein Fahrrad und fährt weiter. Ein Zaun alleine „entspricht nicht den Auflagen“, erklärt dazu Angelina Gläsmann vom Veranstalter. Und ja, „jetzt ist er halt schwarz“. Ansonsten: „Die ganze Gastro-Branche leidet, Veranstaltungen dieser Art natürlich besonders. Und die Auflagen kosten Geld.“ Deshalb der Eintritt.

Ob sie zufrieden ist mit dem Besuch, will der Reporter wissen. „Ja“, sagt Gläsmann. Natürlich sei die Hitze nicht gut, „aber am Freitagabend kamen viele Besucher“. Das werde am Samstag auch wieder so sein, zeigt sie sich sicher.

Der Veranstalter hat durchgehend fünf Mitarbeiter im Einsatz, dazu kommen noch die Männer vom Sicherheitsdienst. Die haben „keine Probleme, die Leute sind sehr verständnisvoll, was die Auflagen angeht“, erklärt einer der „Men in Black“.

Zurück zum Streetfood an sich: Es gibt 14 Stände, das Angebot ist bunt gemischt. Süßes, Herzhaftes, Deftiges, Kaffee, Eis und diverse Getränke – eigentlich ist für alle Besucher etwas dabei. Nur Hefe-Weizen fehlt.

Und die Preise? Nun, auf Festen mit Profi-Betreibern ist es bekanntlich nie billig. Doch die Qualität stimmt, und die Portionen sind, wie der Reporter sehen kann, auch nicht klein. Beim Büffel-Bill werden sogar Kostproben verteilt – Mozzarello di bufala campana, original aus Italien. Andere Stände haben „aufgebaut“ und zeigen, was sie zu bieten haben. Macht Appetit und Lust auf mehr.

Gleichwohl sind nicht alle Anbieter zufrieden mit der Publikumsresonanz und dem Umsatz. Klar, die Hitze bremst. Aber „es kommen einfach zu wenige Besucher“, hört der Reporter. Andere hingegen sind „sehr zufrieden. Am Abend läuft es richtig gut!“

Und die Besucher, sind die zufrieden? Zwei junge Männer sind aus Bobstadt angereist. „Macht Spaß“ sagen sie übereinstimmend. Auch eine kleine Clique ist da, junge Leute „aus der Gegend“. Ihnen gefällt es. Ein Herr genießt Gegrilltes. „Es schmeckt sehr gut!“, sagt er. Und dass er eigentlich noch mehrere Sachen probieren wollte. „Schaff’ ich heute nicht, es ist zu heiß, da hat man weniger Appetit.“ Außerdem sei die Portion doch recht groß.

Andere bummeln erst mal über den Platz – die Einbahnstraßenregelung stets im Hinterkopf. „Wir drehen unsere Kreise“, sagt ein Ehepaar. Und ein Vater spendiert seinem Sohn ein Eis, das der mit großem Genuss verspeist. Der Gedanke des Streetfood-Festivals wird gelebt. Kommen, sehen, genießen sowie Angehörige, Freunde und Bekannte treffen, beisammen sitzen und einfach Spaß haben.

