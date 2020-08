Streetfood: Bilanz ist positiv

Bad Mergentheim.Im Nachgang des „Streetfood Festivals“ Anfang August auf dem Volksfestplatz haben Stadt und Veranstalter eine positive Bilanz gezogen.

Rund 2500 Besucher seien an diesem Wochenende gezählt worden – und das trotz der umfangreichen Vorkehrungen zum Infektionsschutz. Unter anderem war das Gelände umzäunt worden und Gäste hatten einen Eintrittspreis zu entrichten. „Wir konnten aus diesem Format auch als Stadt einige Erfahrungen mitnehmen, wie Veranstaltungen dieser Art vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den entsprechenden Sicherheitsauflagen umgesetzt werden können“, sagt Veronika Morgenroth, stellvertretende Fachbereichsleiterin des Kultur- und Tourismusamtes. „Jetzt freuen wir uns auf das am Samstag startende Waldkino als nächstes Projekt.“ Der Streetfood-Veranstalter habe derweil bereits angekündigt, im nächsten Jahr wieder nach Bad Mergentheim kommen zu wollen. Wunsch aller Beteiligten ist es, dass das Festival dann auch wieder in die Innenstadt zurückkehren kann. stv

