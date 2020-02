Strähnentechniken und Trends im Fokus

Bad Mergentheim.Schüler der Friseurklasse der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim erhielten vor kurzem die Gelegenheit vom Profi in einem Workshop „Strähnentechnik“ zu lernen.

Jutta Gsell, Inhaberin des Salons „Kopf-Kunst“ in der Kurstadt, leitete den Spezial-Workshop, bei dem aktuelle Trends sowie die Lernfelder Haare tönen, Haare färben und blondieren sowie komplexe Friseurdienstleistungen durchführen, handlungsorientiert erarbeitet wurden. Thematisch arrangierte Jutta Gsell die Inhalte der Strähnentechnik sowie Balayage auf ein Tagesseminar. Diese Technik toleriere keine harten Farbübergänge, fordere indes weich ineinander übersetzende Farbverläufe, so Gsell. Dafür wird das Haar zunächst blondiert, um es dann stufenweise zu tönen.

Bei Jüngeren sehr beliebt

Fachlehrer und Meister im Friseurhandwerk Bernd Pommert erklärte, dass im gegenwärtigen Salonalltag diese Technik unter jüngeren Generationen stark nachgefragt sei. Damit einher gehe zwar ein Hype, denn den Trend möchte jeder Salon umsetzen, jedoch sehe man sehr oft auch Schiffbruch-Erleidende im Netz, so Pommert. Relevant werde für die Schüler diese Thematik besonders in der Gesellenprüfung Teil II, wenn dann eine solche Farbveränderung erstellt wird mit dem passenden Frisurfinish in Form von Wellen- oder Lockenbewegungen, die mit dem Lockenstab oder Glätteisen erstellt werden, erläutert Fachlehrerin Marianne Klingler vom Friseur-Salon Klingler.

Nachhaltigkeit

Im Bezug auf die Nachhaltigkeit ging Wella-Top-Akteurin Jutta Gsell auf die wohlmeinende austarierte Verhältnismäßigkeit von einzusetzenden Stoffen der Färbung und auf den dadurch entstehenden Schaden an der Umwelt ein. Damit betonte Gsell bewusst dem Trend entgegen im Bereich von sozialen Medien und von Hast und Einmaligkeit, dass die Umwelt keinen bleibenden Schaden nehmen dürfe.

Ehrenamtlicher Einsatz

Die Gewerbliche Schule Bad Mergentheim bedankte sich am Ende für den ehrenamtlichen Einsatz von Jutta Gsell, die mit diesem Workshop ein gelungenes Event mit nachhaltigen Effekten den Schülern schenkte. gws

