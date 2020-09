Stoch kommt zum Kreisparteitag

Edelfingen.Andreas Stoch, der SPD-Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Landtag Baden-Württemberg, kommt zur Kreismitgliederversammlung in den Main-Tauber-Kreis. Am Samstag, 19. September, findet diese um 16 Uhr im Edelfinger Hof in Edelfingen statt. Auf dieser Konferenz werden Landtagskandidat und Zweitkandidat nominiert. Bewerbungen liegen vor von Anton Mattmüller und Anja Lotz. Andreas Stoch wird an dem Kreisparteitag teilnehmen und eine Rede halten. Die aktuellen Themen der Landespolitik und ein Blick auf die Ziele der SPD für die Zukunft von Baden-Württemberg wird er ansprechen. Auf Grund von Corona gibt es ein Hygienekonzept. Die Veranstaltung ist öffentlich. Es ist allerdings erforderlich sich anzumelden unter E-Mail an rzheilbronn@spd.de. spd

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.09.2020