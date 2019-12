Bad Mergentheim.Die Kur- und Rehaklinikseelsorge bietet wieder eine „Parkweihnacht“ an. Treffpunkt ist am Freitag, 13. Dezember, um 19 Uhr am Christbaum vor dem Haus des Gastes. Mitwirkende sind der Elpersheimer Posaunenchor, Schwester Kathrin und Pfarrerin Segl von der Kur- und Rehaklinikseelsorge. Lieder, Geschichten und ein stimmungsvoller Lichterzug durch den Kurpark sollen einen Vorgeschmack auf das Fest vermitteln. Im Anschluss gibt es Punsch und Gebäck.

Veranstalterin ist die Kur- und Rehaklinikseelsorge in Kooperation mit der Kurverwaltung und der Medianklinik Hohenlohe. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019