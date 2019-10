Bad Mergentheim.Passend zur beginnenden dunklen Jahreszeit präsentierte Peter Orloff zusammen mit dem Schwarzmeer Kosaken-Chor seine große Jubiläums-Tournee. Das gut gelaunte Publikum zeigte sich von der Stimmgewalt des Chors begeistert.

Kein aufwändiges Bühnenbild, kein elektronischer Schnick-schnack lenkte die Zuhörer von der Stimmgewalt und musikalischen Brillanz des Schwarzmeer Kosaken-Chors unter der Leitung von Peter Orloff ab. Mit sakralen Werken von Dinitri Bortnjanskij und Pjotr Tschaikowsky im Original und in altslawischer Sprache sowie den schönsten russischen und ukrainischen Volksweisen und Balladen in den Originalversionen, begeisterte der Ausnahmechor seine erwartungsfrohen Fans.

In seiner Begrüßung betonte der, einem alten russischen Adelsgeschlecht entstammende und seit 1993 sowohl als Chorleiter als auch als Solist gefeierte Peter Orloff, dass sich in seinem Ensemble in Freundschaft und herzlichem Einvernehmen einige der besten Sänger und Musiker unserer Zeit vom Schwarzen Meer, aus Russland und der Ukraine zusammengefunden hätten. Dies sei, so Orloff, ein wunderbares Zeichen dafür, dass die Musik schon heute vermag, was der Politik hoffentlich noch gelingen möge.

Musikalisch eröffnet wurde das Konzert mit einem Auszug aus der Oper „Fürst Igor“ von Alexander Borodin, dargeboten von den drei Meisterinstrumentalisten Irina Kripakowa mit ihrer Laute Domra, Slava Kripakov mit seiner Bassbalalaika und Ilya Kurtev mit einem Bajan, dem russischen Akordeon. Ilya Kurtev, einer der weltbesten Virtuosen auf dem russischen Akkordeon studierte in Moskau und Moldawien und war auch bei internationalen Wettbewerben sehr erfolgreich. Slava Kripakov beherrscht neben seiner Kontrabass-Balalaika auch Gitarre und Bajan und ist zudem studierter Dirigent. Irina Kripakova ist mehrfach preisgekrönte Diplom-Musiklehrerin, Dirigentin und eine absolute Größe an ihrem typisch russischen Instrument, der Domra.

Es folgte das russische Volkslied „Glorreicher Baikal“; ergreifend und die russische Seele treffend vorgetragen von Dirigent und Bariton Nasko Kirtcheff. Nicht minder beeindruckend die alte Klosterballade „Legende von den zwölf Räubern“ die dank des tiefschwarzen Basses von Stefan Arininskys zur emotionalen Gänsehaut-Nummer für die atemlos lauschenden Besucher wird. Als weiteren Höhepunkte zelebrieren die Sangesvirituosen den Gefangenenchor aus Guiseppe Verdis Oper „Nabucco“, Motive aus Tschaikowskys Schwanensee mit den glänzend aufspielenden Instrumentalisten Kripakowa, Kripakov und Kurtev und dem brillanten Tenorgigant Fjodor Kunitzsky sowie Giacomo Puccinis Nessun dorma aus der Oper „Turandot“. Mit Michail Glinkas „Eintönig klingt das Glöckchen“ präsentiert vom jüngsten Stern am Kosakenhimmel, Igor Ischak, mit seinem faszinierend zarten Männersopran, wurden die Zuhörer in die Pause verabschiedet.

In den Liedpausen blickt Peter Orloff anekdotenreich, mal lustig mal bewegt, auf seine äußerst bewegte Musikvita zurück. So stand er bereits 1958 als damals jüngster Sänger und Solist aller Kosakenchöre im Emsemble der Schwarzmeer Kosaken seines Vaters Nikolai. In den 60er und 70er Jahren mischte er mit seinen Nummer-1-Hits die deutsche Schlagerlandschaft auf und schrieb auch für seine Sangeskollegen zahlreiche Hitparaden-Bestseller. Groß war die Freude bei seinen Klassik-Fans, als er wieder zu seinen Wurzeln zurückkehrt und 1993 die musikalische Gesamtleitung des Schwarzmeer Kosaken-Chors übernahm. Eine ihm eigene, zutiefst menschliche Seite zeigt der Ausnahmekünstler auch durch sein Engagement für in Not geratene Kinder.

Mit dem russischen Volkslied „Der Ballade von Stenka Rasin“ eröffnete Peter Orloff den zweiten Part des Konzerts, in dem die Protagonisten in nunmehr weißer Uniform die Bühne schmückten. Sein Bariton-Solo nahm die Zuhörer auf kraftvolle Weise mit auf die gefährlichen Raubzüge des wilden Kosaken-Anführers Rasin. Als Igor Ishchak mit seinem ergreifenden Sopran die Weise „Leise flehen meine Lieder“ intonierte, brach sich spontan Zuschauerapplaus Bahn. Auch das russische Volkslied „Auf der Straße nach St. Petersburg“ von Bassist Stefan Arininsky wurde begeistert aufgenommen. In „Leuchte mein Stern“ präsentierte sich Chorleader Peter Orloff nochmals als umjubeltes Bariton-Genie.

Als emotionaler Höhepunkt und von den Zuhörern sehnlichst erwartet, ertönt abschiedsgeschwängert, wie aus den Weiten Russlands das magisch-schaurige, aus Lehars Opperette „Der Zarewitsch“ stammende „Wolgalied“. Das mit opernhafte Wucht daherkommende Musikstück handelt von der Tragödie eines Mannes, dessen privates Glück auf dem Altar der Staatsräson geopfert wird. Der von Peter Orloff brilliant auf Deutsch gesungene Soldaten-Klassiker lässt das Publikum immer wieder ergriffen mitsummen.

Die in ein grandioses Finale eingebetteten Volksweisen, „Kalinka“, „Guten Abend – gut Nacht“ sowie das russische Volkslied „Abendglocken“ bildeten den Abschluss eines überaus gelungenen und berührenden Konzertabends. foh

