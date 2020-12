Stets Lösungsvorschlag parat

Bad Mergentheim.Julius Sturm ist ein echtes Urgestein beim Stadtwerk Tauberfranken. In diesem Jahr feierte er sein 40-Jahr-Dienstjubiläum.

Sturm habe bei allen Formen von technischen Störungen oder Schwierigkeiten immer einen Lösungsvorschlag parat, so Hariolf Scherer, Teamleiter Elektrizitätsnetz beim Stadtwerk. Scherer lobte aber auch den guten Draht des Kollegen zu den Azubis und Jungmonteuren, die von dessen Erfahrungsschatz profitieren. Für die jüngeren Mitarbeiter sei es immer ein gutes Gefühl seine Unterstützung zu haben, denn im Zweifelsfall gelte der Satz: „Nicht verzagen, Julius fragen!“

„Ihre ausgeprägte Kundenorientierung ist hinlänglich bekannt, Ihre Problemlösungskompetenz wird von den Kunden und uns geschätzt. Vorbildlich ist auch Ihre jahrzehntelange Bereitschaft, sich Tag und Nacht, sieben Tage die Woche für die Versorgungssicherheit in unserem Netz einzusetzen“, so würdigte der Sprecher der Geschäftsführung, Paul Gehrig das außergewöhnliche Engagement von Julius Sturm.

„Mit guter Laune und diplomatischem Geschick schaffen Sie in Ihrem Aufgabenbereich eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre, die der Garant dafür ist, dass die technischen Mitarbeiter Ihnen vertrauen und Sie gerne um Rat fragen“, so Technischer Geschäftsführer Dr. Norbert Schön.

22 Jahre war Sturm alt, als er 1980 beim Stadtwerk anfing. Der gelernte Elektroinstallateur war damals zunächst für Elektroarbeiten an den Freileitungsnetzen und Straßenbeleuchtungsanlagen zuständig. Die Arbeiten in luftigen Höhen machten Sturm nie etwas aus – für seine Schwindelfreiheit ist er bekannt, auch heute noch. Seit 2005 ist er Vorarbeiter. Damit hat sich sein Aufgabenbereich noch erweitert. Doch Julius Sturm sei ein echter „Naturbursche“, so Scherer und ziehe auch heute noch, sofern es sich mit den umfangreichen Aufgaben vereinbaren lässt, die Arbeit im Freien und bei den Kunden gerne der zunehmenden Arbeit am Schreibtisch vor.

Die Geschäftsleitung dankte Sturm für sein Engagement und zählt weiterhin auf sein bewährtes Fachwissen.

