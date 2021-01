Sternsinger haben mit ihrem Besuch alles gerettet

Bad Mergentheim.Seit Anfang November letzten Jahres haben sich die Kinder den Neubau Maria Hilf nun schon zu Eigen gemacht. Und sie fühlen sich samt Eltern und Erzieherinnen einfach rundum wohl. Die katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist plante für Ende November eine große Einweihungsfeier, bei der sie allen Verantwortlichen hätte Danke sagen wollen. Auch geladene Gäste hätten erste Einblicke in den Kindergartenalltag nehmen können und Maria Hilf wäre bei einer Segensfeier unter Gottes Segen gestellt worden.

Aber so weit kam es nicht. Die Entwicklung der Pandemie ließ dies nicht zu. Eine dann angepeilte kleine Einweihungsfeier Anfang Januar in kleinster Runde mit den Hauptverantwortlichen aus Kirchengemeinde, Stadt und Bauplanung musste zur Reduzierung der Kontakte ebenfalls abgesagt werden.

Doch die Sternsinger retteten alles. Mitte Januar kamen nach Abschluss der Sternsingeraktion: „Der Herr schenke euch ein gesegnetes Jahr, das wünschen euch Kaspar, Melchior und Balthasar.“ Felizia schrieb noch den Segen an die Tür: 20 *C+M+B*21. Der mitgebrachte Weihrauch ließ die Gebete zu Gott steigen und das Weihwasser, mit dem die Eingangstür besprenkelt wurde, versinnbildlicht den ankommenden Segen Gottes. Ein gesprochenes Segensgebet rundete die Segensfeier ab: „ … Sei du, Gott, hier anwesend mit deinem Geist und führe diesen Kindergarten mit all seinen Kindern und Mitarbeitenden in eine gesegnete Zukunft. Amen!“ Die Tür des Kindergartens Maria Hilf wurde so in diesem Jahr zur einzigsten Türe, die in dieser üblichen Form von den Sternsingern besucht wurde.

Gerne möchte natürlich die Kirchengemeinde – sobald die Rahmenbedingungen es zulassen – interessierten Bürgern Einblick in den Kindergarten ermöglichen. Aber hierfür bedarf es möglicherweise noch etwas Geduld.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.01.2021