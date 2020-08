Start am 14. September: Plan fürs neue Schuljahr 2020/21 steht

Bad Mergentheim.Zum Unterrichtsbeginn der Schulen in Bad Mergentheim und den Stadtteilen nach den Sommerferien – unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften des Kultusministeriums – wurde per Pressemitteilung Folgendes mitgeteilt.

Grundschule Bad Mergentheim

Für die Schüler der Klassen 2 bis 4 beginnt der Unterricht am Montag, 14. September, um 8.35 Uhr. Unterrichtsende ist um 12 Uhr. Die Klassen 1 und 2 sind im Schulhaus Au untergebracht, die Klassen 3 und 4 im Schulhaus Stadtmitte.

Einschulungstag für die neuen Erstklässler ist Freitag, 18. September, um 9 Uhr in der Turnhalle der Eduard-Mörike-Schule in der Au, Maurus-Weber-Straße. Ein ökumenischer Einschulungsgottesdienst findet am Samstag, 19. September, um 10 Uhr in der Schlosskirche statt. Willkommen sind alle Eltern der Schulneulinge zum Elternabend am Dienstag, 15. September, um 19.30 Uhr in die Turnhalle der Eduard-Mörike- Schule in der Au.

Grundschule am Kirchberg Stuppach-Neunkirchen

Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht am Montag, 14. September, für alle Zweit-, Dritt- und Viertklässler zur ersten Unterrichtsstunde. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Kinder um 12 Uhr.

Die Einschulung selbst findet am Donnerstag, 17. September, um 9 Uhr mit einem Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus in Neunkirchen statt.

Grundschule Edelfingen

Für die Klassen 2, 3 und 4 beginnt der Unterricht nach den Sommerferien am Montag, 14. September, um 8.35 Uhr und endet um 12.05 Uhr.

Die Einschulung der neuen Erstklässler erfolgt am Freitag, 18. September. Die Einschulung endet gegen 12 Uhr. Weitere Informationen zur Einschulungsfeier werden kurzfristig bekanntgegeben.

Grundschule am Engelsberg Markelsheim

Der Unterricht der Klassen 2 bis 4 beginnt am Montag, 14. September, um 8 Uhr und endet um 11.30 Uhr.

Die neuen Erstklässler aus Markelsheim und Apfelbach werden am Donnerstag, 17. September, eingeschult. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst um 8.45 Uhr in der St. Kilian-Kirche werden die ABC-Schützen mit einer kleinen Aufnahmefeier in der Grundschule begrüßt. Zum Gottesdienst und zur Einschulungsfeier sind alle Eltern und Angehörigen der Schulneulinge willkommen.

Ottmar-Schönhuth-Schule Wachbach, Grundschule

Der Unterricht im Schuljahr 2020/21 beginnt am 14. September für die Klassen 2 bis 4 um 7.30 Uhr (Unterrichtsende um 11.45 Uhr).

Der erste Schultag für die Erstklässler ist am Freitag, 18. September, um 15 Uhr. Weitere Informationen zur Einschulungsfeier und zum Gottesdienst werden kurzfristig bekanntgegeben.

Grundschule St. Bernhard

Für die Klassen 2 bis 4 der Grundschule beginnt der Unterricht am Montag, 14. September, um 8.40 Uhr und endet um 12 Uhr. Ab 7.50 Uhr wird eine Betreuung angeboten. Über die Hygienehinweise informiert man sich im Vorfeld über die digitale Schulplattform „IServ“ der Schule. Der Schulbeginn für die neuen Erstklässler ist am Freitag, 18. September. Weitere Informationen erhalten die Eltern postalisch in der ersten Schulwoche.

Lorenz-Fries-Schule

Der Unterrichtsbeginn ab Klasse 2 ist am Montag, 14. September, um 7.50 Uhr. Unterrichtsende ist um 12 Uhr.

Schulbeginn für die neuen Erstklässler ist am Freitag, 18. September, um 10.30 Uhr mit einer alternativen Einschulungsfeier, sofern es die Corona-Verordnung vorsieht.

Eduard-Mörike-Schule, Gemeinschaftsschule

Unterrichtsbeginn für die Lerngruppen 6 bis 10 ist am Montag, 14. September, um 7.45 Uhr. Unterrichtsende ist um 12.05 Uhr. Für die Lerngruppen 5 beginnt der Unterricht am Dienstag, 15. September, um 9.30 Uhr mit einer Begrüßungsfeier in der Turnhalle für die Kinder und ihre Eltern/Begleitpersonen. Unterrichtsende ist um 12.05 Uhr.

Mädchen- und Jungenrealschule St. Bernhard

In der Realschule beginnt der Unterricht für die Klassen 6 bis 10 am Montag, 14. September, um 7.50 Uhr. Über die Hygienehinweise informiert man sich im Vorfeld über die digitale Schulplattform „IServ“ der Schule. Für die neuen 5. Klässler beginnt der erste Schultag am Montagnachmittag, 14. September, an der Schule zu gestaffelten Zeiten. Weitere Informationen gehen den Eltern postalisch zu.

Kopernikus-Realschule

Der Unterricht beginnt für die Klassen 6 bis 10 am 14. September zur ersten Stunde um 7.50 Uhr und endet nach der sechsten Stunde um 12.55 Uhr. Mittagsschule findet am Montag noch nicht statt. Die neuen 5er werden am 15. September um 8.45 Uhr mit einer kleinen Aufnahmefeier in der Aula begrüßt. Danach geht es in die Klassenzimmer. Bei ihnen endet der erste Schultag nach der fünften Stunde (zirka 12.05 Uhr).

Deutschorden-Gymnasium

Unterrichtsbeginn für die Klassen 6 bis Jahrgangsstufe 12 ist am Montag, 14. September, zur ersten Stunde um 7.50 Uhr, Unterrichtsende ist um 12.55 Uhr. Für die neuen Schüler der Klassen 5 beginnt die Schule am Dienstag, 15. September, um 8 Uhr mit einer Einschulungsfeier in der Aula. Unterrichtsende ist um 12.05 Uhr. Am Freitag, 18. September, findet in der ersten Stunde ein Gottesdienst für alle Schüler statt. pm

