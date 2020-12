Starker Schuldenanstieg

Bad Mergentheim.„Wir brauchen auch 2021 eine Spritze, eine Art Impfstoff“, forderte Stadtkämmerer Artur Wirtz mit Blick auf den Haushalt der Stadt im nächsten Jahr und finanzielle Stützungsmaßnahmen durch Bund und Land aufgrund der Corona-Krise. Bei vielen Kommunen sei die Genehmigungsfähigkeit der aufgestellten Haushalte coronabedingt ein Thema, so auch in der Kurstadt, räumte Wirtz unumwunden ein. Er beklagte erschwerte gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen, berichtete von einigen Ausgaben-Streichungen im neuen Haushalt und einer Kreditaufnahme von 8,7 Millionen Euro.

Das anhaltende Wachstum der Stadt, um 1689 Einwohner von 2012 bis 2020, sei nach wie vor erfreulich, meinte Wirtz, während die Einbrüche bei den Steuereinnahmen und die gleichzeitigen Ausgabenzu-wächse in 2021 einige Sorgen bereiten würden.

Als großen Posten mit allein 17,9 Millionen Euro bezeichnete Wirtz die Personalkosten. Sie machen inzwischen 25,9 Prozent aller Aufwendungen im Haushalt aus.

Zur Mittelverwendung in 2021 meinte Wirtz, dass 8,8 Millionen in Baumaßnahmen fließen (davon sieben Millionen in Bildung und Betreuung; Kindergärten und Grundschulen) und zwei Millionen in Investitionsfördermaßnahmen sowie 1,7 Millionen in „Bewegliche Sachen“. Die Finanzierung erfolge unter anderem durch Kreditaufnahmen in Höhe von 8,7 Millionen Euro. Die Tilgung von Darlehen summiere sich auf lediglich 1,1 Millionen.

Vielleicht läuft’s wieder besser

Die Verschuldung des Kernhaushalts steige nach sechs Jahren mit „schwarzer Null“ auf einen Schlag damit von 21 auf dann 28,6 Millionen. Der Kämmerer drückte am Rande die leise Hoffnung aus, dass es auch im kommenden Jahr wieder besser laufe, als man jetzt plane, denn 2020 wurden von den anfangs eingerechneten 7,5 Millionen Euro neuer Schulden, letztlich kein einziger Euro benötigt.

