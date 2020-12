Starke Konkurrenz

Bad Mergentheim.Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb 2020 der Mädchen- und Jungenrealschule St. Bernhard ist Anastasia Damm aus der Klasse 6a. Sie las aus D. D. Everest „Archie Greene und die Bibliothek der Magie“ vor und setzte sich im Schulfinale gegen Emilia Wagner (6b), die aus Katja Frixe „Der zauberhafte Wunschbuchladen“, sowie Arved Altmann, der aus Walter Moers „Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär“ gelesen hat, durch.

Die schulinterne Konkurrenz war sehr stark, so dass am Ende die Entscheidung durch einen Lesevortrag aus Andreas Steinhöfel „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ als Fremdtext den knappen Ausschlag gab. Anastasia überzeugte die Jury in beiden Durchgängen durch einen konstant hervorragenden und mitreißenden Lesevortrag. Sie vertritt nun ihre Schule in der nächsten Runde des Wettbewerbs, der auf Kreisebene stattfindet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.12.2020