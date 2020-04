Stark alkoholisierter Radler unterwegs

Bad Mergentheim.Ein stark alkoholisierter Radfahrer hielt sich am Montagabend in Bad Mergentheim nicht an die vorherige Aufforderung von Polizeibeamten, sein Fahrrad zu schieben anstatt es zu fahren und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Gegen 21.15 Uhr fiel einer Polizeistreife eine stark alkoholisierte Person im Schlosspark auf einer Parkbank sitzend auf. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,6 Promille. Die Polizeibeamten wiesen den Betrunkenen an, sein Fahrrad im Laufe des Abends nur noch zu schieben.

Eine halbe Stunde später fuhr der alkoholisierte Radler mit seinem Fahrrad entlang des Badweges und wurde dort erneut von einer Polizeistreife kontrolliert. Ein zweiter Alkoholtest brachte keinen wesentlich niedrigeren Alkoholwert hervor als zuvor im Park. Der betrunkene Radler musste mit zur Blutentnahme ins Caritas-Krankenhaus kommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.04.2020