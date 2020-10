Stadträte folgen Anträgen des Jugendrats teilweise

Bad Mergentheim.Anträge zum Klimaschutz brachte der Jugendgemeinderat in den Gemeinderat ein. Das Gremium folgte jedoch nicht allen Vorschlägen.

Einstimmig Ja sagten die Stadträte zu weiteren Abstellplätzen und Parkmöglichkeiten für Fahrräder, besonders in der Kernstadt aber auch in den Teilorten. Weitere Radstraßen sollen zudem in das Pkw-Straßennetz integriert und das Radwegenetz ausgebaut werden. Einmütige Zustimmung gab es auch zum Vorschlag der Jugend, alle Schulen und Kindergärten im Stadtgebiet für einen sparsameren Umgang mit Strom zu sensibilisieren und ein städtisches „Sparbudget“ als Anreiz einzurichten, welches die bei Schulen und Kindergärten eingesparten Summen für Re-Investitionen vor Ort vorsieht.

Dass künftig jeder für den Klimaschutz relevante Beschluss des Gemeinderats auf seine Verträglichkeit mit dem Klimaschutz hin überprüft werden soll, wurde dagegen mehrheitlich mit 26:6-Stimmen abgelehnt. Nur die Grünen fanden die Idee gut. Ebenso votierten hauptsächlich die Grünen für den Antrag des Jugendgemeinderats, die Aufklärung über die Klimakrise in den Schulen und Kindergärten – gefördert von der Stadt – intensiver voranzutreiben. Sieben Stadträte hätten das gerne gesehen. 25 Mitglieder des Gemeinderats sprachen sich dagegen aus.

Ein weiterer Vorschlag lautete: „In allen städtischen Einrichtungen sollen wenigstens zwei vegetarische Tage pro Monat eingeführt werden.“ Neun Stadträte befürworteten dies, die große Mehrheit lehnte es ab.

Einstimmigkeit herrschte dann wieder beim Thema „Kostenlose Wasserversorgung durch öffentliche Trinkbrunnen“ (eventuell am Marktplatz und Gänsmarkt), die dafür geschaffen werden sollen.

