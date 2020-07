Stadtquartier „Maria Hilf“: Bereit für nächsten Spatenstich

Bad Mergentheim.Im neuen Stadtquartier „Maria Hilf“ zwischen Würzburger Straße, Marienstraße, Friedhofstraße und Altem Friedhof steht in Kürze die nächste große Baumaßnahme an: der offizielle Spatenstich für den Neubau des Pflegeheims „Carolinum“; links im Hintergrund ist das bisherige Gebäude zu sehen. Aktuell laufen die vorbereitenden Bauarbeiten (Bild) für das neue Gebäude, das später einmal mit insgesamt 90 stationären Plätzen ausgestattet sein soll. Das größte Kindergarten-Neubauprojekt in der Kurstadt ist unterdessen schon für jeden Interessierten gut erkennbar (rechts im Hintergrund). Die mehrstöckige Kinderbetreuungseinrichtung „Maria Hilf“ ist sichtbar in die Höhe gewachsen und derzeit eingerüstet. Hier laufen die Bauarbeiten seit dem Spatenstich im Februar 2019 auf Hochtouren. sabix/Bild: Sascha Bickel

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.07.2020