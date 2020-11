„Stadtlädle“ spendet insgesamt 2500 Euro

Bad Mergentheim.Das „Stadtlädle“ am Ledermarkt 6, ein innerstädtischer Nahversorger für frische und regionale Lebensmittel in Sichtweite zum Marktplatz und geführt von Inhaberin Michaela Schwager, spendete vor wenigen Tagen den Erlös einer gemeinnützigen Aktion ehrenamtlich genähter Stoffmasken in Höhe von 2500 Euro an den ambulanten Kinderhospizdienst „Sonnenschein“.

„Bereits mit Aufkommen der Corona-Pandemie in Deutschland Anfang des Jahres 2020, noch bevor die Maskenpflicht bestand, wollten wir unseren Beitrag leisten und haben gemeinsam ehrenamtlich mit dem Nähen von Stoffmasken begonnen. Masken waren zu dem Zeitpunkt noch nicht gebräuchlich und waren daher so kurzfristig nicht in der plötzlich benötigten großen Menge für die Bevölkerung erhältlich. Die ersten genähten Masken aus gespendeten Stoffen haben wir dann unseren Kunden im Stadtlädle angeboten“, so Michaela Schwager.

„Nachdem die Nachfrage so groß war und die Stoffmasken bei unseren Kunden sehr dankbar angenommen wurden, kam uns die Idee die Stoffmasken für eine Spende abzugeben, um den Erlös dann für einen guten Zweck zu spenden. Viele unserer guten Kunden wollten selbst etwas dazu beitragen und brachten Stoffe, Gummi und Faden vorbei. Es war immer eine Überraschung, welche schönen Stoffe gespendet wurden“, erklärt Schwager. „So konnten sehr viele nachhaltige Masken in Handarbeit hergestellt werden und zum Schutz der Gesundheit an unsere Kunden und zur Eindämmung der Pandemie weitergegeben werden. Besonderer Dank gilt meiner Mutter Christa Möhler, die in stundenlanger Arbeit ehrenamtlich und täglich über mehrere Wochen Stoffmasken für den guten Zweck genäht hat und maßgeblichen Anteil an der gemeinnützigen Aktion hat. Auch meine Tochter und eine gute Freundin halfen regelmäßig beim Zuschneiden der Stoffe bis in die späten Abendstunden“, berichtet Michaela Schwager weiter. „Auch allen Kunden und Freunden, die diese Aktion unterstützt haben, sagen wir herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr, dem ambulanten Kinderhospizdienst ’Sonnenschein’ das gesammelte Geld zur Unterstützung und für dessen wichtige Arbeit spenden zu können.“

Die Koordinatorin des Kinderhospizdienstes, Elsbeth Kiesel, war sichtlich gerührt und bedankte sich herzlich für die großzügige Spende.

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst „Sonnenschein“, der in Kooperation von den Maltesern und dem Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim besteht, begleitet seit fast zehn Jahren im gesamten Main-Tauber-Kreis Familien mit einem lebensverkürzt erkrankten Kind und Familien in denen Eltern schwer erkrankt sind und sterben werden. Außerdem bietet er ein regelmäßiges Trauer Café für verwaiste Eltern und Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche an. pm

