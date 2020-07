Stadtkapelle spielt Beatles

Bad Mergentheim.Die Stadtkapelle Bad Mergentheim gibt am Sonntag, 26. Juli, um 10.30 Uhr in der Wandelhalle im Kurpark das erste Promenadenkonzert in diesem Jahr. Die Leitung hat Hubert Holzner.

Auf dem Programm stehen neben dem Zapfenstreich von Ludwig van Beethoven auch „Maske in Blau“ aus der Operette von Fred Raymond und die Annen-Polka von Johann Strauß. Ergänzt wird das Programm durch Werke wie „Aladdin“ von Alan Menken, „Banana-Rock“ von Steve McMillan und „Can’t buy me love“ von den Beatles und „The Lion King“ von Elton John. Gleichzeitig ist es das letzte Konzert vor der Sommerpause. Die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln müssen natürlich dabei eingehalten werden. Der Eintritt ist frei. CK

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020