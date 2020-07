Stadt gemeinsam mit Bürgern entwickeln

Die Technik für die interaktive Bürgerveranstaltung aus dem Kursaal ist startklar. © Stadt Bad Mergentheim

Bad Mergentheim.Im Kursaal und im Internet können die Bürger Bad Mergentheims am Freitag, 17. Juli, an einer Bürgerveranstaltung mit interaktivem Livestream zur Stadtentwicklung teilnehmen.

Bei der laufenden Erstellung eines neuen Stadtentwicklungskonzeptes geht die Stadt Bad Mergentheim laut einer Pressemitteilung neue Wege bei der Bürgerbeteiligung: Die Informationsveranstaltung am Freitag, 17. Juli, kann vor Ort besucht oder im interaktiven Livestream verfolgt werden.

Das fertige Stadtentwicklungskonzept „Stek“ soll eine freiwillige Selbstverpflichtung und gemeinsame Richtschnur für die Zukunft der Großen Kreisstadt werden. Es soll unter anderem die kommunalen Zielsetzungen der Themenbereiche Demografie, Wohnungsbedarf, Nahversorgung, Mobilität und Umweltschutz bis 2035 formulieren.

Wichtige Entwicklungsprojekte sind bereits in der Landesgartenschau-Bewerbung „Blühende Quellen“ enthalten. Die Zielsetzungen unabhängig von der Landesgartenschau, die Entwicklung in den einzelnen Stadtteilen und auch weitere Themen der Kernstadt sollen im Stek aufgegriffen und formuliert werden. In den vergangenen Tagen hatte die Lenkungsgruppe Ortsbegehungen in der Kernstadt und allen 13 Stadtteilen unternommen.

Davon wird auf der Bürgerveranstaltung kurz berichtet. Bei der öffentlichen Auftaktveranstaltung wird vor allem über die Inhalte und Chancen des Stadtentwicklungskonzeptes informiert. Die Bürger sollen bei der Findung der strategischen Leitziele bis 2035 eingebunden werden, der Prozess soll transparent und offen sein.

Die Bürgerveranstaltung für alle Interessierten findet am Freitag, 17. Juli, um 18 Uhr im Kursaal statt. Da aufgrund der Corona-Verordnung maximal 99 Personen teilnehmen können, wird die Stadtverwaltung zusätzlich einen Livestream der Veranstaltung anbieten. Hier kann man unter www.bad-mergentheim.de die komplette Veranstaltung verfolgen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, unter der E-Mail-Adresse stek@bad-mergentheim.de direkt einen Kommentar oder eine Wortmeldung in den Kursaal zu senden. Der Moderator des Abends wir möglichst viele dieser Beiträge aufgreifen. Wer an dem Termin vor Ort teilnehmen möchte, sollte sich bis spätestens Freitag, 17. Juli, 12 Uhr unter Telefon 07931/ 57-6000 oder per E-Mail an stek@bad-mergentheim.de anmelden. stv

