Staatlicher Willkür ein deutliches Zeichen entgegensetzen

Bad Mergentheim.Wie in jedem Jahr im Dezember ruft Amnesty International in diesen Tagen zur Teilnahme am weltweiten Briefmarathon auf, an dem sich jedes Jahr Millionen für Menschen einsetzen, deren Grundrechte verletzt werden und die internationale Unterstützung brauchen.

Auch Amnesty Bad Mergentheim beteiligt sich wieder ab 1. Dezember an dieser Aktion, die bis zum 23. Dezember dauert. Im vergangenen Jahr wurden 530 Briefe auf den Weg gebracht und Erfolge erzielt: Bewohner aus Bad Mergentheim und Umgebung hatten sich für den 17-jährigen Magai im Südsudan eingesetzt, der nach einem Prozess ohne Rechtsbeistand seine Hinrichtung befürchten musste.

Inzwischen hat das südsudanesische Berufungsgericht das Todesurteil aufgehoben.

Auch für Yasaman aus dem Iran, die mit einer friedlichen Aktion gegen die Kleidervorschriften in ihrem Land protestiert hatte, konnte eine Verbesserung erreicht werden: Im Februar wurde die 16-jährige Haftstrafe auf neun Jahre und sieben Monate reduziert. Amnesty setzt sich weiter für ihre Freilassung ein. In Zeiten von Corona sind auch für die Bad Mergentheimer Amnesty-Gruppe öffentliche Aktionen und Veranstaltungen, auf denen für das Anliegen der Menschenrechtsorganisation geworben werden kann, nicht möglich – aber der Briefmarathon kann und soll unverändert stattfinden: Schulen, Kirchen, Freundeskreise und Unterstützer haben ihre Teilnahme zugesagt und erhalten in diesen Tagen Briefvorlagen.

Amnesty Bad Mergentheim bittet um Unterstützung für folgende Menschen: Nassima Al-Sada, Saudi-Arabien, die sich für die Gleichberechtigung der Frauen in ihrem Land einsetzt: Frauen sollen ihre Angelegenheiten ohne männlichen „Vormund“ regeln dürfen. Seit 2018 ist sie ohne jegliche Kontakte inhaftiert.

Germain Rukuki, Burundi, der früher für die christliche Anti-Folter-Organisation ACAT arbeitete, bevor sie 2016 verboten wurde. Er wurde 2017 verhaftet und zu 32 Jahren Gefängnis ohne Rechtsbeistand wegen „Untergrabung der staatlichen Sicherheit“ verurteilt.

Jani Silva, Kolumbien, die ihr Leben dem Schutz der Umwelt und der Menschen in einem Reservat in Putumayo widmet. Ihr Engagement brachte sie in Konflikt mit Amerisur, das seit 2009 die Lizenz für Erdölförderung hat: Seither wird sie laut Amnesty verfolgt, eingeschüchtert und mit dem Tode bedroht.

Idris Khattak, Pakistan, der für Amnesty International und Human Rights Watch jahrelang das völkerrechtliche Verbrechen des „Verschwindenlassens“ dokumentierte, mit dem Pakistan regelmäßig Menschennrechtler zum Schweigen bringt. Im November 2013 wurde er in seinem Mietwagen angehalten und verschleppt. Mit Unterstützung von Amnesty erreichte die Tochter, dass die pakistanischen Behörden zugaben, ihn in Gewahrsam zu haben. Er soll wegen Verrats von Staatsgeheimnissen angeklagt werden.

