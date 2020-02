Sprechtag zum Thema Finanzierung

Bad Mergentheim.Die IHK Heilbronn-Franken und die Handwerkskammer Heilbronn-Franken veranstalten einen Finanzierungssprechtag mit der L-Bank am 10. März in Bad Mergentheim.

Angesprochen werden Existenzgründer, junge Unternehmen in der Festigungsphase, Interessenten an Betriebsübernahmen sowie Unternehmer, die eine betriebliche Investition planen. In individuellen Beratungsgesprächen zeigen Finanzierungsexperten am konkreten Vorhaben auf, wie mit Unterstützung der Förderprogramme ein solides finanzielles Fundament gelegt werden kann.

Der Finanzierungssprechtag findet in der IHK-Geschäftsstelle Bad Mergentheim im Mittelstandszentrum Tauberfranken, Johann-Hammer-Straße 24, statt. Beratungstermine können mit Martin Neuberger, Tel. 07131 9677-112, E-Mail: martin.neuberger@heilbronn.ihk.de oder der IHK-Geschäftsstelle Bad Mergentheim, Tel. 07931 9646-0, verein-bart werden. Die Beratung ist kostenfrei.

