Sprachkurse und noch viel mehr

Bad Mergentheim.An der Volkshochschule gibt es Ende August und Anfang September viele hilfreiche Ferienangebote und einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr.

Die Anmeldung für die folgenden Kurse erfolgt nach der Sommerpause der Volkshochschule, ab Montag, 26. August, direkt bei der VHS im Alten Rathaus oder unter Telefon 07931 / 57-4300. So findet ab Montag, 2. September, bis Mittwoch, 4. September, ein dreitägiger „Ferienkurs Englisch“, statt. Er richten sich an Schüler, die gerade die fünfte oder sechste Klasse abgeschlossen haben.

Ein Französisch-Sprachkurs für das erste Lernjahr (je nach Schule für Sechs- bis Achtklässler), findet ebenfalls an drei Tagen ab Mittwoch, 4. September, statt. Bereits am Montag, 26. August, sowie an den drei folgenden Nachmittagen heißt es „Fit für die Eurokom“. Hier werden die Teilnehmer gezielt auf die Eurokom-Prüfung im Fach Englisch vorbereitet. Nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene wird am Donnerstag, 12. September, in der VHS, eine Sprachenberatung angeboten. Unter dem Motto „Welcher Kurs ist der richtige für mich?“, können sich Interessierte von erfahrenen Dozenten beraten lassen, verwendete Lehrwerke ansehen und einen kleinen Einstufungstest in Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch oder Französisch, absolvieren. Die Sprachenberatung findet von 17 bis 19 Uhr im Alten Rathaus (Raum 11) auf dem Marktplatz, statt.

Des Weiteren gibt es noch Plätze für drei Ferienkurse, für die die Anmeldung im Neuen Rathaus, Bahnhofplatz 1, Kulturamt (viertes Obergeschoss), Telefon 07931 / 57-4103, entgegen genommen wird. Dies sind: „Fadenbilder auf Holz – Kreativkurs für Kinder und Teens ab neun Jahren“ (Vormittagstermin, Samstag, 17. August), „Hip-Hop für Kinder – Tanzkurs für acht- bis elfjährige“, (Nachmittagstermin, Montag, 26. August) sowie „Summer Dance-Tanzkurs für sechs- bis achtjährige“ (Nachmittagstermin, Montag, 2. September). vhs

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019