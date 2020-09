Sprachakrobat mit skrupellosen Sprüchen

Bad Mergentheim.Im Rahmen der Sommer-Veranstaltungsserie „Frei * Luft * Kultur * 2020“ der Kurverwaltung präsentiert am Freitag, 4. September, Nikita Gorbunov Poetry Slam Stücke, Geschichten und Songs in seinem Programm „Hintergrundmusik – Best of Poetry Slam und mehr“ im Klanggarten im Kurpark.

Der Stuttgarter Bühnen-Poet nimmt sein Publikum mit auf eine rasante Fahrt zwischen Poesie und Satire, zwischen Musik und Improvisation. Als Ankerpunkte dienen dabei sein bekannter Poetry Slam, mit denen er auf den Bühnen Süddeutschlands schon lange bekannt ist.

Nikita Gorbunov wird 1983 in eine sowjetische Künstlerfamilie in Moskau geboren und im Zuge der Wende bis nach Stuttgart gespült. Seine ersten Verse rotzt er noch als Rapper in ein verbeultes Mikro, bis er „Spoken Word“ (Gesprochenes Wort) für sich entdeckt. In diesem Genre, bei dem Poesie live und leidenschaftlich für die Bühne inszeniert wird, fühlt er sich sofort zuhause. Dieses Show-Format verhilft ihm und seinen poetischen Mitstreitern zum Durchbruch. Vielfalt und interdisziplinäres Arbeiten ist Gorbunovs Markenzeichen. Aus dem Rap bezieht er seine skrupellosen Sprüche, seinen Rhythmus und seine Spontanität. Und obendrein ist er ganz passabel an Mischpulten und Gitarren. In seinem Bühnenprogramm mixt er all diese Einflüsse zu einem dichten Eintopf und zelebriert seine Lust am Wahren und Abgründigen. Bissige Scherze schwimmen darin, sprichwörtliche Kartoffeln und würzige Migrationserfahrungen, klein geschnittener Zeitgeist und passierte Heimat.

Gereicht wird das Ganze in hübsch kantigen Förmchen: als Gedicht, als Bühnen-Poesie-Performance, als Gitarren-Song, als Slam-Stück, als Kurzgeschichte, oder auch als beeindruckender Freestyle, bei dem er auf Zuruf druckreife Zeilen improvisiert. Das Ergebnis ist ein Abend, der nach Spätsommer schmeckt. Der idyllisch anmutende Klanggarten inmitten des Kurparks bietet Platz für 120 Personen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr.

Bei schlechtem Wetter wird sie in die Wandelhalle verlegt. Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Telefon 07931/965225, an der Gläserausgabe/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Telefon 07931/574820, bei der Geschäftsstelle der Fränkische Nachrichten und im Internet unter www.kurpark.reservix.de sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.09.2020