Sportler dürfen wieder an die Geräte

Auf diese Meldung haben wohl viele Sportler in Baden-Württemberg gewartet: Ab dem 2. Juni dürfen die Fitnessstudios im Land ihre Tore öffnen. Dann geht es wieder ran an die Gewichte.

Odenwald-Tauber. Am 17. März kam für die Fitnessstudios der Lock-Down. Ab diesem Tag blieben in Baden-Württemberg die Türen der Sport- und Fitnessstudios geschlossen. Jetzt ist ein Ende der wochenlangen Zwangspause in Sicht.

Öffnung ab 2. Juni

Denn ab dem 2. Juni ist die „Öffnung von Sportanlagen und Sportstätten, auch innerhalb geschlossener Räume, wie etwa Fitnessstudios sowie Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen – sofern durch Rechtsverordnung zugelassen“ – wieder möglich, so die Corona-Verordnung des Kultus- und Sportministeriums.

Einfach so die Türen aufschließen und dann wird wieder munter trainiert – das geht aber natürlich nicht. Geöffnet werden darf nur unter strengen Hygieneauflagen. Die Fitness-Cracks und die Studiobetreiber müssen einiges beachten (Infobox).

Jasmin Schölch, Fit4you, Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim, Wertheim, Buchen: „Gähnende und beängstigende Leere auf der Trainingsfläche: Es ist ein befremdliches Gefühl, täglich in einem menschenleeren Studio zu stehen“, meint Jasmin Schölch, die die Buchener Filiale der hiesigen Fitnesskette Fit4you leitet.

„Da wir schon eine ganze Weile auf dem Markt sind und wir uns mit den Jahren weiter vergrößert haben, haben wir zwar einen finanziellen Schaden verspürt. Aber wir werden weitermachen können“, so Schölch. Dennoch fehlten Neuverträge.

Vor allem, da der März und April für Fitnessstudios eigentlich zu den starken Monaten gehören, bevor es Richtung Sommer geht. Am Anfang habe es täglich viele Fragen vonseiten der Kundschaft gegeben. „Es war für uns selbst schwer, damit klar zu kommen, da keiner solch eine Situation kannte und auch nicht wusste, wie mit ihr umzugehen ist. Selbstverständlich gab es einige, die ihre Beiträge zurückbuchten, da wir unsere Leistung nicht erbringen konnten – beziehungsweise durften.“

Die finanzielle Unterstützung der Bundesregierung bezeichnet sie als „kleiner Tropfen auf den heißen Stein“. „Ein dickes Lob“ spricht sie hingegen dem Arbeitsamt aus – vor allem in puncto Kurzarbeitergeld. „Die haben wirklich einen guten Job gemacht.“ Die Fit4you-Kette schaue der Zukunft – und vor allem der Wiedereröffnung am 2. Juni – positiv entgegen.

Auch, wenn durch die Auflagen einiges erst einmal anders sein werde.

Christina und Jens Kirchner, Physio&Sports Centrum, Weikersheim: „Nach der Verkündung des Lockdowns und der damit verbundenen Schließung unseres Gesundheitszentrums nutzten wir mit dem gesamten Team die Zeit, für sonst während des Trainingsbetriebs schwierig zu gestaltenden Umbaumaßnahmen und Schönheitsreparaturen“, so die Stellungnahme der beiden Inhaber. „Wir beantragten zu Beginn die Soforthilfe vom Land Baden-Württemberg und erhielten diese auch sehr zügig.“

Bis zuletzt habe das Sportzentrum bei seinen Mitarbeitern durch Abbau von Überstunden, Resturlaub und Arbeitseinsätzen zum größten Teil auf Kurzarbeit verzichten können. „Darüber sind wir sehr glücklich!“ Durch weitere Investitionen konnte ein neuer Gerätepark angeschafft und der Ablauf von Arbeitsprozessen optimiert werden.

„Wir stehen daher dem Re-Start sehr positiv entgegen. Dank dem starken Zusammenhalt unseres Teams, der Loyalität und dem Rückhalt unserer Mitglieder gehen wir gestärkt aus dieser doch sehr langen Schließungszeit von immerhin elf Wochen hervor.“

Marcus Franke, Gesundheits- und Leistungszentrum Eisi, Walldürn: „Ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht.“ Und lachend: „Ich bin motiviert.“ Man merkt ihm im Gespräch an, dass er froh ist, sein Studio wieder öffnen zu können.

Seit 20 Jahren ist er auf dem Studio. Er war im Gespräch dankbar seinen Mitgliedern gegenüber, denn der Beitragseinzug lief weiter, „um die Maschine am Laufen zu halten.“ Jetzt wird es Angebote geben. Hier können die Mitglieder wählen: So man kann entweder die Zeit der Schließung an den Vertrag anhängen oder es gibt einen Gutschein. „Ich bin sicher, dass wir für jeden die passende Lösung finden.“

Viel Zuspruch erhalten

Von den Mitgliedern habe er während der Zwangspause auch viel Zuspruch erhalten. Tenor: „Da halten wir zusammen.“ Da merke man, dass im Eisi eine familiäre Atmosphäre herrsche.

Die Vorgaben einzuhalten, das kann man umsetzen, so Franke weiter. Bei der Größe des Studios können rund 40 Mitglieder gleichzeitig trainieren.

Selbst in den Zeiten vor Corona waren fast nie so viele Mitglieder gleichzeitig an den Geräten.

Natürlich werde auf Hygiene und Abstandsregeln geachtet, Desinfektionsspender aufgestellt und auch die Daten werden gespeichert. Marcus Franke setzt dabei auch auf die Vernunft der Leute: „Die sind jetzt so sensibilisiert, dass da jeder auf die Regeln achtet und sich daran hält.“

Ludwig Walter, Fitness Life, Osterburken: „Ich hatte in den letzten zehn Wochen mehr Arbeit als vorher“, erklärt Ludwig Walter, Leiter des Fitnessstudios. „Wir haben jede Menge umgebaut.“ Daher dürfen sich die Besucher auf neue Bodenbeläge und Veränderungen in den Duschräumen freuen.

Der Kontakt zu den Kunden riss in den letzten Wochen auch nicht ab.

So habe Walter viel auf Facebook gepostet und extra eine Whatsapp-Gruppe für die Mitglieder gegründet, wo wichtige Themen besprochen werden konnten. Auf die Wiedereröffnung freue er sich dennoch sehr, glaubt aber, dass es schleppend anlaufen wird.

„Gerade die älteren Mitglieder werden erst einmal abwarten“, befürchtet Walter. Er gehe aber davon aus, dass die Kraftsportler von Anfang an wieder dabei sein werden: „Denen juckt es jetzt schon unter den Nägeln.“ mit sabix , gs, mg und nb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020