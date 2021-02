Sportfachhändler ärgern sich über Politik

Die Sportfachgeschäfte der Region müssen ihre Türen weiter geschlossen halten, nur „Click&Collect“ (Online bestellen und abholen) ist derzeit erlaubt. Michael Konrad (Bild), Geschäftsführer von Sport Vath in Bad Mergentheim, ärgert sich wie seine Kollegen von Sport MuM in der Kurstadt und in Buchen über die Politik.

© Sport Vath