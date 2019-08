Sportabzeichentag der Grundschule am Engelsberg

Markelsheim.In Kooperation mit dem TSV Markelsheim veranstaltete die Grundschule am Engelsberg einen Sportabzeichentag. Auf dem Sportplatz wurden die jungen Teilnehmer von Sonja Metzger und Sandra Eidel in den Ablauf eingewiesen. Gefordert waren Übungen aus dem Bereichen Schnelligkeit, Koordination, Kraft und Ausdauer. In der Kategorie Schnelligkeit mussten die Schüler einen 30-Meter- beziehungsweise 50-Meter-Sprint absolvieren. Beim Weitsprung beziehungsweise beim Seilhüpfen galt es, die notwendigen Punkte zu ergattern. Beim Ballweitwurf und beim Standweitsprung war Kraft gefragt. In einem 800-Meter-Lauf mussten die Jungs und Mädels ihre Kondition unter Beweis stellen. Für den Nachweis der Schwimmfähigkeit besuchten die Kinder am Nachmittag gemeinsam das Sportbad in der „Solymar“-Therme. Nach diesem sportlichen Tag waren die Schüler schon sehr gespannt auf die Auswertung der Ergebnisse. Stolz und mit viel Freude nahmen sie dann die Urkunden für das Deutsche Sportabzeichen entgegen, welche sie einige Tage später feierlich überreicht bekamen. Einer Vielzahl an Helfern, Lehrern und Eltern, galt der Dank für ihre große Unterstützung. Bild: Thomas Weller

