Spielstraße läuft gut an

Bad Mergentheim.Die Ferienbetreuung der Bad Mergentheimer „Spielstraße“ ist mit 50 für diese Woche angemeldeten Kindern stark angelaufen. Für die zweite Woche gibt es noch Plätze.

Angebot ist kostenlos

Das Projekt wird an insgesamt drei Ferienwochen werktags angeboten (3. bis 7. August; 10. bis 14. August sowie 7. bis 11. September). Die Betreuung findet in der Zeit von 9 bis 13 Uhr statt und kann für einzelne Wochen oder über den gesamten Aktionszeitraum gebucht werden. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an alle Grundschüler aus dem Stadtgebiet Bad Mergentheim.

Helfer unterstützen Angebot

Unterstützt wird das Bildungsamt dabei von freiwilligen Helfern, der Sportjugend Main-Tauber-Kreis und dem Jugendhaus Marabu.

Die Spielstraße wird im Bereich von Deutschordenstadion und Freibad eingerichtet. Denn in Corona-Zeiten ist der Freiluft-Charakter ein wichtiger Beitrag zum bestmöglichen Infektionsschutz. So entsteht für die teilnehmenden Jungen und Mädchen eine bunte Erlebnismeile, in der viel Platz ist für Spiel, Bewegung und Kreativität. stv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020