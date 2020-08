Spielstraße am Ferienende

Bad Mergentheim.Das städtische Bildungs- und Betreuungsamt setzt eine große „Spielstraße“ für Grundschüler um. Das Projekt hat bereits in den ersten beiden Ferienwochen erfolgreich stattgefunden. In der letzten Ferienwoche (7. bis 11. September) wird das Projekt auch wieder werktags stattfinden.

Die Betreuung findet in der Zeit von 9 bis 13 Uhr statt. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an alle Grundschüler aus dem Stadtgebiet Bad Mergentheim. Unterstützt wird das Bildungsamt dabei von freiwilligen Helfern, der Sportjugend Main-Tauber-Kreis und dem Jugendhaus Marabu. Die Spielstraße ist im Bereich von Deutschordenstadion und Freibad eingerichtet. Dort entsteht für die teilnehmenden Jungen und Mädchen eine bunte Erlebnismeile, in der viel Platz ist für Spiel, Bewegung und Kreativität. Unter anderem stehen Dosen werfen, Erdball oder die Maxi-Ausgabe von „Vier gewinnt“ auf dem Programm. Wer sich artistisch ausprobieren möchte, kann mit Schwungtüchern, auf Stelzen oder beim Jonglierworkshop jede Menge Spaß haben. Insgesamt sind bis zu 30 verschiedene Angebote im Programm. Eine Anmeldung bei Adelina Beciri, Telefon 07931 / 57-5005, E-Mail adeilna.beciri@bad-mergentheim.de ist erforderlich. stv

