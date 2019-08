Spiel-Mobil bereitet Kindern viel Freude

Viel Trubel herrschte rund um das Münster. Dort feierte die Kirchengemeinde St. Johannes. Die Kinder weihten das neue Spiel-Mobil ein.

Bad Mergentheim. Obwohl das Fest der Generationen aufgrund der Bauarbeiten am Carolinum und Stadtkloster abgesagt war, ließ es sich die Münstergemeinde nicht nehmen, rund ums Münster fröhlich zu feiern.

Fleißige Helfer hatten bereits am Morgen Tische und Bänke aufgestellt. Der Gottesdienst wurde von den Kindergartenkindern und dem Kinder- und Jugendchor St. Johannes gestaltet und endete mit dem Lied: „Du hast uns deine Welt geschenkt. Herr, wir danken dir“.

Danach fand man sich vor dem Münster zur Hocketse zusammen. Unter den schattenspendenden Bäumen ließ es sich gut aushalten. Die Stadtkapelle tat sein Übriges, um die fröhliche, gelöste Stimmung noch zu steigern.

Unterstützt wurden die Feiernden von den Pfadfindern am Grill und dem Frauenbund an der Kuchentheke. Auch am Getränkeausschank fanden sich fleißige Helfer. Die Einnahmen an der Münsterbauhütte kommen der Kirchenrenovierung zugute. Etwas ganz Besonderes war die Vorstellung des „Märchedoler Spielmobils“, das offiziell der Öffentlichkeit übergeben wurde. Werner Bopp, Kirchengemeinderat, erklärte die Ursprünge und den Zweck dieses Spielmobils. Die Idee wurde bereits 2016 geboren, die ersten Brettspiele 2017 von einer Firmgruppe unter Anleitung von Martin Rosenitsch angefertigt. Aber wie so oft verzögerten unvorhergesehene Ereignisse die Umsetzung. Anfang des Jahres haben sich Werner Bopp und seine Familie nun wieder dem Projekt gewidmet.

Ökumenisches Projekt

Der Anhänger um den es geht, ist Eigentum von Helena und Werner Bopp. Der Inhalt des Spielmobils wurde von unterschiedlichen Organisationen und Personen finanziert und gestiftet. Unterstützt wird das Projekt von der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde.

Es ist Bopp gelungen, weitere Sponsoren und Unterstützer zu finden. Mit dabei ist die Naturschutzgruppe Taubergrund, die Gruppe Amnesty International Bad Mergentheim sowie der Arbeitskreis Baubiologie Mainfranken und die Firma WTG-Resonanz.

Nach dem Willen der Stifter soll das Spielmobil das Gemeindeleben bereichern und für Veranstaltungen der Gruppierungen zur Verfügung stehen. „Gemeinsam spielen – nicht allein“ ist das Motto. Aber noch wichtiger ist, so Werner Bopp bei seiner Einweihungsrede, dass mit diesem Spielmobil Kirche auch dort präsent sein soll, wo sie normalerweise nicht in Erscheinung tritt. Beim Spiel sollen Menschen miteinander ins Gespräch und wieder in Kontakt mit Kirche kommen.

Deshalb sucht das Spielmobilteam noch Mitstreiter. Auch zusätzliche Spiele, die sich vielleicht auf dem eigenen Dachboden verstecken aber noch benutzt werden können, werden gebraucht.

Ein weiterer Bereich, der aber leider nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekam, waren die Infotafeln zur geplanten Innenrenovierung des Münsters. Viele Schautafeln mit den entsprechenden Plänen und Untersuchungen hatte Verwaltungsdirektor Peter Striffler zusammengestellt. Vorgestellt wurden Reinigungsarbeiten an den Fresken, die Umgestaltung des Kirchenschiffes, insbesondere die geplante Barrierefreiheit, Ansichten ohne obere Empore und vieles mehr. Die Interessierten konnten sie sich nicht nur ansehen, sondern auch mit Kirchengemeinderäten ins Gespräch kommen. kg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019