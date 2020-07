Spannung, Aktion und Naturerlebnis

Bad Mergentheim.„Wir machen das“: Unter diesem Motto gibt es eine Tagessommerfreizeit des Katholischen Jugendreferats in Kooperation mit dem Evangelischen Jugendwerk (ejw) Bad Mergentheim.

Das Angebot findet in den ersten beiden Sommerferienwochen statt. Eingeladen sind Schulkinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren. Silia Janke vom ejw freut sich, dass durch die Kooperation doch noch so etwas wie ein Ferienfreizeitfeeling aufkommt, nachdem die geplante Radfreizeit abgesagt werden musste. „Die Kinder werden in Kleingruppen mit Gleichaltrigen Spannung, Aktion, Natur und tolle Betreuer erleben!“, so Janke.

Von morgens um 9 Uhr bis mittags um 16.30 Uhr findet das Angebot im katholischen Gemeindehaus (vom 3. bis 7. August) und im evangelischen Gemeindehaus (vom 10. bis 14. August) statt.

Die Gruppen werden zudem auch versuchen, viele Angebote aufgrund der Corona-Zeit im Freien anzubieten. pm

