„Spätschicht“ mit „Gonzo’s Friends“

Bad Mergentheim.Das „Spätschicht-Open-air“ mit „Gonzo’s Friends“ am Erdhaus des Wildparks steht am heutigen Donnerstagabend an. Die Karten im Vorverkauf sind schon seit Wochen vergriffen. Eine Abendkasse wird es nur bei gutem Wetter geben. Bei schlechtem Wetter wird die Besucherzahl auf die Vorverkaufskarten beschränkt und die ganze Veranstaltung ins Erdhaus verlagert.

Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn gegen 20 Uhr, Ende gegen 23 Uhr. Als Vorband spielt „Vater & Ton“, das Singer- and Songwriter-Duo aus Bad Mergentheim. Neben „Gonzo’s Friends“ treten Sidney Youngblood (US-amerikanischer Soul-Sänger, der Ende der 1980er und Anfang der 90er Jahre Erfolge in den internationalen Hitparaden feiern konnte) und die deutsche Popsängerin Lisa Bund auf. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019